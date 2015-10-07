اعلام آمادگی شهرداری برای ساخت ۴۸ واحد مسکن معلولین در خرم آباد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی عیدی بیرانوند ظهر چهارشنبه در جلسه مشترک هیأت امنای حساب ۱۰۰ حضرت امام خمینی و هیأت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز اظهار داشت: دو هکتار از زمین های منطقه گل سفید خرم آباد شناسایی شده که یک هکتار از آن ها آزاد شده است.

وی با بیان اینکه طرح آماده سازی یک هکتار زمین آزادشده منطقه گل سفید به تصویب کمیسیون ماده پنج شهرداری رسیده است عنوان کرد: در این منطقه فضاسازی مناسب انجام شده و مسیر دسترسی آن آماده است.

شهردار خرم آباد با اشاره به اینکه املاک و اراضی منطقه گل سفید به صورت قولنامه ای توسط شهرداری خرم آباد خریداری شده اند ادامه داد: مالکیت این اراضی هنوز مشخص نشده لذا شهرداری برای مشخص شدن مالک اراضی مورد نظر چندین بار با منابع طبیعی مکاتبه کرده که تا کنون پاسخی از جانب منابع طبیعی دریافت نکرده است.

عیدی بیرانوند افزود: شهرداری خرم آباد در نظر دارد برای ساخت این ۴۸ واحد مسکونی زمین و پروانه ساخت آن را تهیه کرده و ۱۰ درصد هزینه ساخت آن ها را متقبل شود.

شهرام ملکی مدیرکل راه و شهرسازی لرستان نیز در این جلسه اظهار داشت: در برخی شهرستان های استان واحد های مسکن مهر آماده هستند که به دلیل توان مالی پایین مردم متقاضی ندارند.

وی افزود: اداره کل مسکن و شهرسازی لرستان این آمادگی را دارد که پروژه های مسکن مهر را که بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند در اختیار خانوار های دارای بیش از دو معلول قرار دهد.

ملکی عنوان کرد: اگر انجمن خیرین مسکن ساز در سهمیه شهرستان تغییر ایجاد کنند ما این آمادگی را داریم که تا پایان سالجاری بیش از ۲۸۰ مسکن به این خانوارها تحویل دهیم.