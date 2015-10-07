سجادی: از بازگشت بنا خوشحالیم/ تیم ملی فرنگی نیاز به تقویت داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید نصرالله سجادی امروز چهارشنبه به همراه حمید بنی تمیم دبیر فدراسیون کشتی با حضور در محل خانه کشتی شماره یک تهران از نزدیک نظاره گر تمرین فرنگی کاران بود و در ادامه دقایقی را نیز با محمد بنا سرمربی تیم ملی در مورد شرایط پیش روی این تیم تا رقابت های المپیک گفت و گو کرد.



وی دراین بازدید با بیان این که ما هم مثل اعضای خانواده کشتی از بازگشت محمد بنا به تیم ملی خوشحال هستیم گفت: در این جا از زحمات کادر فنی قبلی تشکر می کنم، آن ها هم تلاش زیادی برای موفقیت تیم کردند؛ اما به نظر می رسید که در برخی بخش ها نیاز به تغییر و تقویت وجود داشت که در نهایت فدراسیون به انتخاب خوبی رسید.



معاون وزیر افزود: بنا همیشه تاثیرات مثبتی در تیم هایی که مربی بوده، داشته است. او مربی است که هم دانش کشتی دارد و هم از نظر برنامه ریزی و تقویت روحی و روانی، مربی بزرگی در سطح دنیا است و کشتی را به عنوان یک عرصه، همه جوانبش را در نظر می گیرد.



وی با بیان این که بعد از رویدادهای مهم تیم های ملی، نشستی با کادر فدراسیون مربوطه داریم، گفت: در جلسه ای هم که با رسول خادم داشتیم وی اعلام کرد که در نظر داریم تغییراتی در کادر فنی کشتی فرنگی داشته باشیم. بعد از آن یک هماهنگی بین وزارت و فدراسیون راجع به مسائل مختلف صورت گرفت که خوشبختانه خادم، خود به مسائل کاری این حوزه آگاهی کامل دارد. برای بسکتبال نیز قرار است هفته آینده این نشست را داشته باشیم.



او همچنین در خصوص مشکلاتی که برای سهراب مرادی وزنه بردار تیم ملی به وجود آمده، افزود: این اشتباه بزرگی بود که به عمد یا سهواً مسئولان فدراسیون قبلی انجام دادند؛ که آن هم رسیدگی می شود. اما مهم تر از آن حضور مرادی در مسابقات انتخابی است و چون یکی از امید های ما برای کسب سهمیه است آن را پیگیری می کنیم تا به نتیجه برسیم. در این راستا اقداماتی از طریق مراجع بین المللی انجام دادیم که امیدواریم بتوانیم مجوز حضور وی در مسابقات انتخابی را کسب کنیم.



(پیش از این مسئولان پیشین فدراسیون، بازنشستگی سهراب مرادی را اعلام کرده بودند).



این مرحله از اردوی فرنگی کاران که از ۱۲ مهر آغاز شده است تا ۲۳ مهر ماه با انجام تمرینات کشتی، دوومیدانی، مرور فن، وزنه، طناب و صبحگاهی ادامه می یابد.

فرنگی کاران تا زمان بازی های المپیک ۱۷ مرحله اردو را در برنامه دارند.