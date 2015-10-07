ایران همواره مدافع یمن در برابر کشتار رژیم آل سعود خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، نایف قائص نایب رئیس شورای عالی انقلاب یمن بعد از ظهر امروز (چهارشنبه ۱۵ مهرماه) با سیدمحمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو کرد.

ابوترابی فرد درابتدای این دیدار با اشاره به مقامات و ایستادگی مردم یمن در برابر متجاوزان، گفت: حوادث اخیر در یمن چهره‌ای استثنایی از ملتی غیور و شجاع به جهانیان نشان داد که نمی‌توان ملتی مقتدر را با بمباران و تسلیحات نظامی به زانو درآورد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سیاست جمهوری اسلامی ایران را حمایت از ملت‌های مظلوم و مسلمان دانست و افزود: دولت و مجلس جمهوری اسلامی ایران همواره مدافع ملت مظلوم یمن در برابر کشتار زنان، کودکان و مردم بیگناه توسط رژیم آل سعود خواهد بود، رژیم آل سعود دارای کمترین حیثیت در جامعه بین المللی بوده و ریشه گروه های تروریستی از درون این نظام تقویت می‌شود.

وی با بیان اینکه آینده‌ای روشن در انتظار ملت مقاوم یمن است، اضافه کرد: اتکا به خداوند متعال و اتحاد و مقاومت در برابر متجاوزان سعودی رمز پیروزی ملت مبارز یمن است.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان بر استفاده از ظرفیت مجامع پارلمانی آسیایی و جهانی برای برقراری ثبات و آرامش در منطقه به‌ویژه در یمن تأکید کرد.

خودداری رسانه‌های جهانی از خبررسانی مصائب مردم یمن به دلیل تطمیع مالی از سوی رژیم سعودی

در ادامه این دیدار نایف قانص نایب رئیس مجلس شورای عالی انقلاب یمن با تقدیر از حمایت‌های معنوی جمهوری اسلامی ایران از ملت یمن، گفت: جمهوری اسلامی ایران پناهگاه مطمئنی برای ملت‌های مظلوم و مردم یمن در برابر متجاوزان است.

نایب رئیس شورای عالی انقلاب یمن با اعتراض به عدم حمایت مجامع بین‌المللی از مردم یمن، افزود: محاصره و بمباران روزانه مردم مظلوم یمن توسط رژیم رو به زوال سعودی مصداق بارز نسل‌کشی یک ملت بیگناه است.

نایف قانص در پایان بر اطلاع رسانی و آگاه کردن مردم جهان نسبت به فجایع انسانی در یمن تأکید کرد و گفت: رسانه‌های جهانی با تطمیع مالی رژیم سعودی از هرگونه خبررسانی مصائب مردم یمن خودداری می‌کنند.