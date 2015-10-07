روسیه از دریای خزر به مواضع داعش در سوریه حمله کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور و «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه امروز چهارشنبه با شرکت در یک برنامه تلویزیونی اعلام کردند چهار ناو روسی مستقر در دریای خزر مواضع گروه تروریستی داعش در سوریه را با ۲۶ راکت مورد هدف قرار داده اند.

پوتین گفت: هنوز برای صحبت در مورد نتایج عملیات نظامی روسیه در سوریه بسیار زود است و وی به شویگو دستور داده تا به همکاری با آمریکا، ترکیه، عربستان، ایران و عراق در مورد سوریه ادامه دهد.

در این رابطه، وزیر دفاع آمریکا امروز مدعی شد: راهبرد اتخاذ شده توسط روسیه در حملات هوایی اخیر در سوریه یک راهبرد اشتباه بوده و علیرغم اینکه روس ها برای هماهنگی در سوریه اعلام آمادگی کرده اند؛ مادامیکه راهبرد خود را تغییر ندهند، با آن ها همکاری نخواهیم کرد.

این در حالیست که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه امروز دستور داد مسکو آمادگی خود برای هماهنگی تلاش های نیروهای مسلح سوریه و ارتش آزاد با هدف مبارزه یکپارچه با گروه تروریستی داعش در سوریه را اعلام می کند.

گفتنی است، مقامات روسیه با استناد به قطعنامه تعریف تجاوز مصوب سال ۱۹۷۴ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل، اعلام کرده بودند که حملات هوایی آن ها به تروریست ها در سوریه بنا به درخواست دولت قانونی این کشور بوده و لذا موضوع حمایت ها از سوریه در راستای مبارزه با گروه تروریستی داعش در این کشور بر اساس منشور ملل متحد و در چارچوب قوانین بین المللی محسوب می شود.

سوریه از سال ۲۰۱۱ تا کنون دارای مشکلات زیادی بوده و در جبهه های متعددی با گروه های تروریستی مانند النصره و داعش مشغول مبارزه است. در این میان، محور عربی-غربی-صهیونیستی از هیچ تلاشی در راستای حمایت از تروریست های داعش و النصره در سوریه دریغ نکرده و تصاویر کمک های آن ها از طرق مختلف مانند ارسال هوایی تجهیزات به تروریست ها گواهی بر صدق این مدعا است.