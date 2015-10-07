وحشت آمریکا از هیبت ایران/۱۶ مهر، روز عزت نیروی دریایی سپاه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا تنگسیری جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه در یادواره شهدای مقابله مستقیم با ناوگان دریایی آمریکا در خلیج فارس اظهار داشت: ریشه ما در خلیج فارس و دریای عمان، شهدایی است که در این آبها تقدیم کرده‌ایم.

وی افزود: این شهدا از همه زندگی و خوشی‌های آن گذشتند و عزت را برای کشور به ارمغان آوردند. ما اگر در دریا این ریشه‌های خود را پیدا نکنیم، دشمن دریا و تمام امکانات آن را از ما می‌گیرد.

تنگسیری با اشاره به سابقه حضور پرتغالی‌ها، انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها در خلیج فارس گفت: ۶۶ ناو بیگانه در منطقه حضور دارند و هر ناو ۱۴۰ تا ۳۰۰ پرسنل و هر ناو هواپیمابر بیش از ۵ هزار نفر نیرو دارد، اگر هر کدام از این افراد ماهی هزار دلار دستمزد بگیرند، ببینید آنها چقدر هزینه می‌کنند تا در خلیج فارس حضور داشته باشند.

جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس آمریکایی‌ها وارد جنگ نابرابری با ما شدند و سکوهای نفتی ما زدند و اینکه می‌گویند اول ما به آنها حمله کردیم دروغ است. آنها می‌گفتند شما حق ندارید کشتی‌های غربی و عربی را بزنید و صدام هم باید بیاید تا شما را بزند، آیا این باعث نمی‌شود به ایرانی‌ها بربخورد؟

وی افزود: آمریکایی‌ها سکوهای نصر، رشادت و شهادت ما را زدند و جوانان پاسدار ما گفتند که ما حاضریم بمیریم و شهید شویم، اما با‌ آنها مقابله کنیم. این جوانان ایرانیانی بودند که زیر بار ذلت نرفتند، این جوانان هیبت آمریکا را خرد کردند.

تنگسیری با اشاره به انهدام کشتی بریجتون، گفت: در آن زمان آمریکایی‌ها با چند ناو این کشتی کویتی را اسکورت کردند و با بی‌ادبی تمام اعلام کردند که ما از تنگه هرمز و خلیج فارس عبور می‌کنیم و ایرانی‌ها هیچ کاری نمی‌توانند بکنند، اما امام(ره) گفت: بریجیتون باید بخورد و با عملیاتی که جوانان ما داشتند، دقیقاً همین کشتی روی مین رفت و منهدم شد.

وی ادامه داد: این کشتی ۵ ساعت در آتش می‌سوخت و کسی جرأت نزدیک شدن به آن را نداشت. ما صوتی از این کشتی را داریم که به ناوهای آمریکایی اعلام می‌کند که تا یک ساعت پیش در بوق و کرنا می‌کردید که از ما حفاظت می‌کردید، پس کجا درمی‌روید؟

جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه ۱۶ مهر، روز عزت نیروی دریایی سپاه است، گفت: الان وقتی با یک قایق در مقابل ناوهای آمریکایی قرار می‌گیریم، آنها وحشت می‌کنند و شهادت این عزیزان باعث شد که آمریکایی‌ها هم در ورودی و هم در خروجی تنگه هرمز جواب سوالات ما را بدهند.

تنگسیری با بیان اینکه شهید نادر مهدوی زنده به‌دست آمریکایی‌ها افتاد و شکنجه شد، گفت: آمریکایی‌ها چنان مهدوی را شکنجه کرده بودند که بخش‌هایی از بدنش به رنگ سبز درآمده بود و میخ‌هایی در بدنش فرو کرده بودند.

جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه در پایان اظهار داشت: آمریکایی‌ها از هیبت ایرانی جماعت می‌ترسند و امروز روی ایرانی‌ها حساب دیگری دارند.