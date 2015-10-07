مباحث جناحی در مجالس عزاداری مطرح نشود/ نیازمند روحیه حماسی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی، این استاد برجسته حوزه در آغاز درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) اظهار داشت: بر اساس این روایت که حضرت آن را به نقل از پیامبر(ص) نقل می‌کنند، بخشنده‌ترین مردم بعد از پیامبر کسی است که علم می‌آموزد و سپس آن را نشر و به دیگران یاد می‌دهد.

وی با بیان اینکه بخشش معنوی بالا‌تر از بخشش مادی است، افزود: ایام ماه محرم تبلوری از این حدیث است و کسانی که در این ایام به تبلیغ دین مبادرت می‌کنند مصداق این روایت هستند.

این مفسر قرآن کریم با اشاره به ضرورت بهره بردن حداکثری از ایام محرم، خطبا، مداحان، بانیان مجالس و مردم را به عنوان ارکان مجالس عزاداری مورد خطاب قرار داد و گفت: خطبا تنها به ذکر مصائب بسنده نکنند بلکه ریشه‌های واقعه عاشورا و نتایج و برکات آن را هم مورد نظر قرار دهند و وظیفه مردم در قبال حفظ این آثار گران‌بها را هم گوشزد کنند.

وی ادامه دادن: مجالس امام حسین(ع) به شکل سنتی اداره شود و از بیان مطالبی که موجب وهن یا ایجاد تفرقه بین مسلمین است پرهیز شود، مطالبی که بوی ذلت می‌دهد و مناسب شأن شهدای کربلا نیست نیز بیان نشود بلکه به جنبه‌های حماسی این واقعه تاریخی توجه گردد.

ضرورت جذب جوانان با دین و مسایل دینی

آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به ضرورت جذب جوانان با دین و مسایل دینی بیان داشت: خطبا از این فرصت برای بیان احکام الهی و عقاید صحیح برای مردم به ویژه جوانان استفاده کنند و با مطرح کردن مسائل اخلاقی، شبهات موجود را نیز پاسخ گویند چرا که آلودگی اخلاقی و انحرافات عقیدتی در زمان ما زیاد است.

وی همچنین به خطبا و مداحان توصیه کرد تا از آمیختن جلسات به مباحث سیاسی جناحی خودداری کنند و ادامه دادند: سیاست کلی حفظ نظام اسلامی و استقلال کشور مورد قبول همه است و پرداختن به آن ایرادی ندارد ولی در آستانه انتخابات باید مراقب باشید تا گروه‌ها و جناح‌های سیاسی از مراسم عزاداری به نفع خود استفاده نکنند.

این مرجع تقلید شیعیان در ادامه با اشاره به اینکه مداحی همواره مورد علاقه امامان معصوم(ع) بوده است و داستان دعبل، فرزدق و کمیت شاهدی بر این امر است، گفت: اشعاری که مداحان عزیز استفاده می‌کنند باید حماسی باشد و روح حماسه را در جوانان زنده نگه دارد چرا که امروز بیش از هر زمان به این روحیه نیاز داریم.

وی افزود: مطالب و اشعار مداحی باید مطابق منابع معتبر و مشهور باشد و مطالب ضعیف و بی‌سند مطرح نشود.

مداحان از آواهای مبتذل در مداحی بپرهیزند

آیت الله مکارم شیرازی بیان داشت: مداحان از آواهای مبتذل در مداحی بپرهیزند و سعی کنند روش‌های سنگین و آبرومند را به کار گیرند تا موجب وهن مجلس امام حسین (ع) نشوند.

وی بیان مسایل اخلاقی توسط مداحان را امری شایسته قلمداد کرد و گفت: داستان سیدالشهدا(ع) داستان نشر اسلام است چرا که ایشان فرمودند اگر من با یزید بیعت کنم فعلی الاسلام السلام، بنابراین آنچه در این مجالس باید مورد توجه قرار گیرد احیای اسلام است.

استاد برجسته حوزه در ادامه اظهار داشت: بانیان مجالس هم روش‌های سنتی را حفظ کنند و سعی در برگزاری ساده مجالس داشته باشند، از اسراف و تظاهر و خودنمایی بپرهیزند و بیش از همه سعی در جذب جوانان داشته باشند چرا که این قشر بیش از همه در معرض خطرند و بیش از همه هم برای اسلام جانفشانی می‌کنند.

وی از بانیان مجالس خواست تا از خطبای آگاه و مداحان وظیفه‌شناس برای مجالس دعوت کنند و ادامه داد: نباید به بهانه جمع کردن بیشتر جمعیت از خطوط قرمز عزاداری امام حسین(ع) بگذریم.

آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به رسم غلط کشتن گوسفند جلوی دسته‌های عزاداری اظهار داشت: این کار علاوه بر آلوده کردن محیط باعث نجس شدن مساجد و حسینیه‌ها نیز می‌شود.

وی نذر قربانی جلوی دسته عزاداری را غیر مشروع دانست و گفت: این قید که قربانی حتما باید جلوی دسته عزاداری باشد صحیح نیست. البته چون شرط فاسد موجب فساد نیست اصل نذر صحیح است و بنابراین می‌توانند قربانی را در محلی دیگر انجام دهند.

مرجع تقلید شیعیان همچنین اظهار داشت: عزاداران عزیز بهتر است در مجالس عزاداری برهنه نشوند که مبادا موجب وهن شود.

قمه زنی به مکتب اهل بیت(ع) ضربه می‌زند

وی به مسئله قمه زنی نیز اشاره کرد و گفت: به یقین کسانی که قمه می‌زنند از عاشقان و دلباختگان حضرت اباعبدالله(ع) هستند لکن این عمل در شرایط فعلی به مکتب اهل بیت(ع) ضربه می‌زند و بنده آثار سوء آن را دیده‌ام، چه بهتر که خون خود را به مراکز انتقال خون هدیه کنند که باعث حیات مسلمانی می‌شود «ومن احیا‌ها فکانما احیی الناس جمیعا».

آیت الله مکارم شیرازی در پایان گفت: امیدواریم مراسم عزاداری امام حسین(ع) امسال با شکوه‌تر از هر سال برگزار شود و خداوند به همه اجر و پاداش فراوان دهد.