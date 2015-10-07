نقش نیروی انتظامی در امنیت روانی جامعه بر هیچ کس پوشیده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی روز چهارشنبه در جمع کارکنان نیروی انتظامی چابهار اظهار داشت: نعمت امنیت یکی از نعمتهای بزرگ خداوندی است و نیروی انتظامی نیز نقش مهم و غیرقابل انکاری در برقراری امنیت در جامعه بر عهده دارد.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان گفت: نیروی انتظامی در تمامی صحنه ها زمینه ساز آرامش است، امروزه این آرامش، آسایش و فراغ بالی که درکشور و استان سیستان و بلوچستان داریم از همت بلند و والای سبزپوشان نیروی انتظامی است.

وی بیان کرد: اگر امروز شاهد پیشرفت و ترقی در جامعه هستیم به برکت امنیت و آرامشی است که پلیس به ارمغان آورده است، نیروی انتظامی ضامن امنیت و آرامش مردم بوده و امنیت در کنار سلامت قرار داده شده است.

هاشمی افزود: قدرت نیروهای مسلح برگرفته از نیروی ایمان، تقوا و فریاد الله اکبر است؛ قدرتی است که از سر عشق و ایمان برمی‌خیزد.

وی با اشاره به قدرت آفرینی نیروی انتظامی در مرزها، افزود: نیروی انتظامی در راس امنیت است و از نظر امنیت، سیستان و بلوچستان جزو استان های شاخص کشور قرار دارد.

نیروی انتظامی احساس امنیت را برای سرمایه گذاران به همراه بیاورد

استاندار سیستان و بلوچستان در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت امنیت در نقاط راهبردی استان به ویژه بندر جابهار اشاره داشت و افزود: نیروی انتظامی با برنامه ریزی مناسب و شایسته نهایت تلاش خود را در برقراری امنیت بکار گیرد تا مردم و سرمایه گذاران احساس آرامش کنند.

وی گفت: پرسنل نیروی انتظامی به جهت ارتباط با اقشار مختلف جامعه، نهایت صبر و بردباری را داشته باشند و امور مردم را به نحو احسن انجام دهند.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان اظهار داشت: بندر چابهار به جهت موقعیت راهبردی اش، کانون توجه سرمایه گذاران است و نباید کوچکترین ناامنی در آن رخ دهد؛ پس از در این زمینه متولیان امنیت نهایت تلاش خود را بکار برند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی, استاندار سیستان و بلوچستان از امروز سفر سه روزه خود به شهرهای جنوبی استان را آغاز کرده است.