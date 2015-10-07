هواپیمای ائتلاف پس از مواجهه با جنگنده روسیه تغییر مسیر داد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه النشره، وزارت دفاع آمریکا لحظاتی پیش با اعلام یک خبر فوری اعلام کرد که هواپیمای وابسته به ائتلاف موسوم به مبارزه با داعش، پس از مواجهه با جنگنده روسی در آسمان سوریه مجبور شد مسیر خود را تغییر دهد.

گفتنی است، مقامات روسیه با استناد به قطعنامه تعریف تجاوز مصوب سال ۱۹۷۴ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل، اعلام کرده بودند که حملات هوایی آن ها به تروریست ها در سوریه بنا به درخواست دولت قانونی این کشور بوده و لذا موضوع حمایت ها از سوریه در راستای مبارزه با گروه تروریستی داعش در این کشور بر اساس منشور ملل متحد و در چارچوب قوانین بین المللی محسوب می شود.

سوریه از سال ۲۰۱۱ تا کنون دارای مشکلات زیادی بوده و در جبهه های متعددی با گروه های تروریستی مانند النصره و داعش مشغول مبارزه است. در این میان، محور عربی-غربی-صهیونیستی از هیچ تلاشی در راستای حمایت از تروریست های داعش و النصره در سوریه دریغ نکرده و تصاویر کمک های آن ها از طرق مختلف مانند ارسال هوایی تجهیزات به تروریست ها گواهی بر صدق این مدعا است.

لازم به ذکر است، ترکیه از حامیان اصلی گروههای تروریستی چون جبهه النصره در سوریه است که از جمله اهداف حملات هوایی روسیه در سوریه به شمار می روند.