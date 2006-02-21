به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" به نقل از بانك جهاني، بهره‌وري كشاورزي در ايران از لحاظ سرانه ارزش افزوده كشاورزي نسبت به هر كارگر كشاورز برابر با 3 هزار و 737 دلار اعلام شده است.

بر اساس اين گزارش، سرانه ارزش افزوده كشاورزي ايران در دهه هاي هاي 1980 و 1990 برابر با 2 هزار و 613 دلار بود كه اين رقم طي دهه 2000 تاكنون به 3 هزار و 737 دلار افزايش يافته است.

بنابر اعلام بانك جهاني، در سطح جهان بالاترين بهره‌وري نيروي كار كشاورزي به كشور دانمارك با سرانه ارزش افزوده كشاورزي 63.1 هزار دلار تعلق دارد.

پس از دانمارك نيز كشورهاي هلند با سرانه ارزش افزوده كشاورزي 59.4 هزار دلار، فرانسه با 59.2، بلژيك با 57.4 هزار دلار، آمريكا با 53.9، كانادا با 43، فنلاند با 42.3، سنگاپور با 42.9، و سوئد با 40.3 هزار دلار به ترتيب بالاترين بهره‌وري هاي كشاورزي را در سطح جهان دارند.

بانك جهاني همچنين سرانه ارزش افزوده كشاورزي اسلووني را 37.6 هزار دلار، نروژ 37، استراليا 36.3، اتريش 33.8، آلمان 33.6، ايتاليا 27، ژاپن 33، لبنان 29.8، زلاندنو 28.7، و انگلستان را 32.9 هزار دلار اعلام كرده است.

بر پايه همين گزارش، ميانگين جهاني سرانه ارزش افزوده كشاورزي در سطح جهان يك هزار و 51 دلار، در سطح كشورهاي اروپايي و آسياي ميانه 2 هزار و 376 دلار، آمريكاي لاتين و كارائيب 3 هزار و 591 دلار، خاورميانه و شمال آفريقا 2 هزار و 340 دلار، آسياي جنوبي 412 دلار، و كشورهاي آفريقايي 360 دلار اعلام شده است.

بانك جهاني همچنين اعلام كرده است ارزش افزوده بخش كشاورزي ايران به طور ميانگين 11 درصد توليد ناخالص داخلي ايران را تشكيل مي دهد و اين در حالي است كه سهم بخش‌هاي صنعت و خدمات به ترتيب 37 و 52 درصد است.