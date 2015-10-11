به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین همایش سرپرستان استانی خبرگزاری مهر و نخستین جشنواره ملی مهر غدیر عصر شنبه با معرفی برگزیدگان و آثار برتر در شهرستان گرگان به کار خود پایان داد.

هیئت داوران جشنواره در بیانیه ای که قبل از اعلام برترین ها قرائت شد آورده بود: «پرونده یازدهمین نشست سرپرستان و نخستین جشنواره آثار و تولیدات برتر استانی خبرگزاری مهر تا دقایقی دیگر بسته می‌شود و آنچه گشوده می‌ماند؛ راه پر پیچ و خم و رسالت خطیری است که همچنان چشم به همت، همیت، خلاقیت، عشق و انگیزه سرپرستان و خبرنگاران استانی دارد.

در یازدهمین نشست استانی و نخستین جشنواره تولیدات برتر با رویکردی جدید تلاش کردیم ضمن بررسی وضعیت محتوای تولیدی در دفاتر استانی خبرگزاری مهر، توجه ویژه ای برای شناسايی آثار و تولیدات خبرنگاران و عکاسان داشته باشیم و استعدادهای مغفول مانده شهرستانی و معرفی آنها را سرلوحه کار خود قرار داده، باشد که این رویکرد را به منصه ظهور برسانیم.

هیئت نهایی داوران جشنواره یازدهم اعلام می‌دارد ۲۰ داوری که قضاوت درباره آثار را برعهده داشته‌اند؛ کوشیده‌اند در همه مسیر داوری - تا امروز که روز قدردانی از تلاش خبرنگاران و اعلام تولیدات برتر استانی است- به این مسئولیت پایبند باشند.

از همین رو؛ هیئت نهایی داوران صمیمانه اعلام می‌کند به همکاری حرفه‌ای داورانی که حدود ۷۰۰ اثر را بررسی و قضاوت کردند مباهات می‌کند و سهم دبیر جشنواره؛ جناب آقای محمد عکاف را در این روند که تبلور یک خرد جمعی است، محفوظ می‌داند.

یازده بار دور هم جمع شدیم تا محتوای تولیدی خبرنگاران استانی مهر را مرور کنیم اما به طور معمول آنچه به رقابت و در ادامه به داوری می نشیند معرف همه تولیدات خبرگزاری مهر در استانها نیست، شاید با کمی اغماض بتوان آن را «مشتی نمونه خروار» نامید هرچند که همچنان معتقدیم مسیر رو به رشد خبرنگاران استانی در تولید محتوای خبری حرفه ای و تاثیرگذاری در مقیاس استانی، منطقه ای و ملی فراتر از گزیده آثاری است که به سبک جشنواره در اختیار داوران قرار می گیرد.

با این حال دفتر یازدهم جشنواره را با ذکر چند نکته می بندیم به امید اینکه بستری برای رفع کاستی ها و کلیدی برای استمرار این حرکت رو به رشد باشد.

۱-بی گمان تلاش موثر و مداوم خبرنگاران و عکاسان استانی برای بهره گیری از داده های نوین در دانش رسانه ای و بهبود فرآیند به کارگیری استانداردها و اصول حرفه ای، می تواند به تولید آثار فاخر و ارزنده ای بیانجامد که در نهایت معرف و برازنده مجموعه فعالیت های خبرنگاران استانی مهر باشد. تلاش اداره کل اخبار استانی مهر حرکت در این مسیر با رویکرد توسعه آموزش های تخصصی و حرفه ای خبرنگاران در قالب برگزاری کارگاههای آموزشی متمرکز و استانی است.

۲-توجه ویژه به مقوله فرهنگ دینی با توجه به رویکرد وزین و ارزشمند خبرگزاری مهر به عنوان مرجع اخبار فرهنگی باید به عنوان شاخصی مهم در فرآیند حرکت بالنده و شکوفای مجموعه اداره کل اخبار استانی مهر مورد توجه قرار گیرد. از این حیث، ضمن توجه ویژه این دوره از جشنواره به آثار و محتوای تولیدی در حوزه فرهنگ عمومی، محیط زیست و میراث فرهنگی تاکید می شود که تلاش های خبرنگاران استانی برای عمق بخشی به محتوای تولیدی با هدف تبیین و ترویج فرهنگ دینی باید مضاعف شود.

۳-هرچند سطح تولیدات و آثار ارسال شده به این دوره از جشنواره از سوی خبرنگاران استانی در قالب ها و سبک های مختلف تولید محتوای رسانه ای، قابل قبول بوده و سیر صعودی دارد، اما متاسفانه در تلاش برای تولید محتوای خبری استاندارد و حرفه ای و به کارگیری تکنیک های خبرنگاری هنوز ظرفیت های مغفول و انتظارات تحقق نیافته بسیار است. به همین دلیل تاکید می شود خبرنگاران استانی ضمن توجه جدی به مقوله «سوژه یابی» تلاش مضاعفی برای استانداردسازی آثار تولیدی با نگاهی به اصول حرفه ای این حوزه داشته باشند.

۴-آثار رسیده از خبرنگاران و عکاسان شهرستانی از جای جای ایران اسلامی، نشان دهنده انگیزه های ستودنی فعالان رسانه ای شهرستانی برای شرکت در این رویداد ملی است. هیئت داوران نهایی ضمن تمجید و تقدیر از این حضور دلگرم کننده، انتظار دارد ضمن توجه به خبرنگاران مستعد شهرستانی فضایی برای ارتقای دانش رسانه ای این عزیزان فراهم آورده تا بتوان از این ظرفیت عظیم مغفول به عنوان بستری برای شکوفایی هرچه بیشتر مجموعه اداره کل اخبار استانی خبرگزاری مهر بهره برد.

۵-هیئت داوران بار دیگر از مشارکت فعالانه و موثر خبرنگاران و عکاسان استانی در این جشنواره و به ویژه پدیدآورندگان آثار که با ارسال تولیدات خبری و تصویری قابلیت های حرفه ای خود را به بوته سنجش و داوری نهادند، تشکر کرده و از همه دست اندرکاران این جشنواره به دلیل اختصاص وقت و منابع مادی و معنوی لازم برای برپایی و استمرار این حرکت بالنده قدردانی می شود.»

بنا بر گزارش هیئت داروان استان‌های آذربایجان شرقی، لرستان، قم، مازندران و بوشهر در این دوره از جشنواره بیشترین تعداد شرکت کننده(اعم از خبرنگار و عکاس) را داشتند.

در این مراسم با توجه به ارزیابی های صورت گرفته در ۱۲ بخش، هیئت داوران ضمن انتخاب ۸ اثربرگزیده، ۱۲ اثر را به عنوان برترین تولیدات انتخاب کردند:

*در بخش ویژه در میراث فرهنگی «صیانت از حریم‌ و محوطه‌های تاریخی»، زینب آخوندی از استان قم با گزارش «گذر از دالان فراموش شده‌ها/ توقف کاروان زمان در بازار کهنه قم» به عنوان اثر برتر انتخاب شد.

*زهرا حسینی از استان لرستان با گزارش «مهمان زباله‌دانی به صرف اکسیژن/ کسی که در کفش‌های «ابتکار» نهال کاشت» به عنوان اثر برتر بخش ویژه در حوزه محیط زیست «مبارزه با تخریب جنگل‌ها و صیانت از پوشش گیاهی» رأی داوران را به خود اختصاص داد.

*در بخش ویژه در حوزه مدیریت بحران آب جایزه برتر به اسما محمودی از استان کرمان با گزارش «رگ‌های حیات در تن زمین می‌خشکد/ قنات‌ها حماسه کویر در گذر تاریخ» تعلق گرفت.

*گزارش «بررسی پدیده حاشیه نشینی در استان‌های کشور ۵۳/ اصفهان» نوشته مریم یاوری از استان اصفهان در بخش ویژه - حاشیه نشینی به عنوان اثر برتر انتخاب شد.

*همچنین در بخش فیلم «خوابی که تعبیر شد؛ دیدار مادر با فرزند شهیدش پس از ۲۷ سال» اثر محمد شریف اسلامی از استان کهگیلویه و بویراحمد جایزه ویژه هیئت داوران را به خود اختصاص داد. اما در این بخش مریم کشاورز از استان قزوین با فیلم «موسسه پناه کودکان کار، حامی دل‌تنگی‌های بچه‌های غیرتمند» به عنوان اثر برتر هیئت داوران معرفی شد.

*در بخش گزارش تصویری «سوارکاری در ترکمن‌صحرا» اثر ابوطالب ندری از استان گلستان جایزه برگزیده هیئت داوران را به خود اختصاص داد و گزارش تصویری «روزگار سخت بی‌بی شهربانو» اثر امیرعلی رزاقی از استان مازندران به عنوان اثر برتر این بخش اعلام شد.

*«بازدید معاون سازمان میراث فرهنگی از بافت تاریخی شیراز» اثر امین برنجکار از استان فارس در بخش عکس خبری از سوی هیئت داروان به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد و « تجمع اعتراض‌آمیز طلاب حوزه علمیه قم» اثر زهیر صیدانلو از استان قم جایزه برتر این بخش را به خود اختصاص داد.

*در بخش گفتگو زهرا حسینی از استان لرستان با «تعطیلات استاندار لرستان چگونه گذشت/ وقایع شیرین۹۳ به روایت بازوند» جایزه برگزیده هیئت داوران را کسب کرد و فائزه زنجانی از استان آذربایجان شرقی با «مخالفت وزیر اسبق با طرح تحول نظام سلامت/ طرح کاملاً غیرعلمی است» به رتبه برتر این بخش دست یافت.

*در بخش خبر «ستاره‌های فولاد نوین در تور استقلال خوزستان» از علی نواصر از استان خوزستان به عنوان برگزیده انتخاب شد اما میلاد جهان تاب از استان سیستان و بلوچستان با «۸ مأمور مرزبانی در مرز ایران و پاکستان شهید شدند » جایزه برتر هیئت داروان را در این بخش از آن خود کرد.

*«مرز مهران و مشکلات بدون حد و مرز/ کلنگ زنی هتلی که زمین ندارد» نوشته رمضان نوری از استان ایلام در بخش گزارش تأثیرگذار توانست جایزه برگزیده این بخش را به خود اختصاص دهد و اما «مدرسه تاسک نشانی از مدرسه ندارد/ این کلاس سیاه است» نوشته محمد شریف اسلامی از استان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان اثر برتر این بخش از سوی هیئت داروان انتخاب شد.

*در بخش تیتر هادی فتحی از استان فارس با « پای مافیا به تجارت «پای مرغ» هم باز شد!» به عنوان برگزیده این بخش معرفی شد و مصطفی معظمی گودرزی از استان لرستان با تیتر «سکویی که تماشاگر وعده‌ها است/ پروژه فوتبالی کفش‌هایش را آویخت» رتبه برتر این بخش را به خود اختصاص داد.

*اما در بخش گزارش «تالابی که آب می‌رود/ واگذاری غیرقانونی جان «کیاکلایه» را گرفت» نوشته مریم صابری از استان گیلان جایزه برگزیده جشنواره را به خود اختصاص داد و «حیات دوتار زیر ضرب‌آهنگ ساز «آی‌محمد»/موسیقی ترکمن انتها ندارد» نوشته مریم رضایی از استان گلستان به عنوان گزارش برتر این دوره از جشنواره معرفی شد.