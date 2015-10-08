به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدعلی قاضی عسگر نماینده ولیفقیه در سازمان حج و زیارت هنگام ورود به کشور در پاویون فرودگاه امام خمینی(ره) در جمع خبرنگاران با تسلیت به خانوادههای حجاج جانباخته در فاجعه منا، گفت: این حجاج در لباس احرام و با حضور در عرفات و مشعر به لقاءالله پیوستند و لذا روح آنها در بهشت به پرواز درآمده است.
قاضی عسگر نماینده ولیفقیه در سازمان حج و زیارت گفت: مسائل مربوط به حج سال آینده حتما کارشناسی میشود.
وی تاکید کرد: ما مباحث کارشناسی مشخصی داریم که در جلسات معین این موارد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
قاضیعسگر با اشاره به آغاز این جلسات، گفت: جلسات کارشناسی از یک یا دو ماه آینده آغاز خواهد شد و ما قبل از حج سال آینده تمام پیشنهادات را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
وی با اظهار تاسف از حوادث پیش آمده، گفت: اگر بخواهیم تحولی صورت دهیم باید کارهای جدی شروع شود.
قاضیعسگر تاکید کرد: منا گنجایش این همه جمعیت را ندارد و اگر بخواهیم سال آینده شرایط را کنترل کنیم، باید شیوهها تغییر کند.
نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی در خاتمه گفت: شیوههای فعلی به هیچ روی کارآمد نیست.
قاضی عسگر با اشاره به تشکیل کمیته حقیقتیاب، گفت: بعثه تحقیقاتش را آغاز کرده است، بسیاری از افرادی که در حادثه حضور داشتند دعوت شدند تا وقایع را بیان کنند.
وی تاکید کرد: دراین زمینه حتی با حجاج کشورهای دیگر هم مصاحبه شد. ما حتی فیلمهای مختلف را از شبکههای مجازی جمعآوری و اطلاعات قابل توجهی به دست آوردیم.
نماینده ولیفقیه در سازمان حج و زیارت با بیان اینکه این گزارشها خدمت مقام معظم رهبری و دولت ارائه شده است، گفت: گزارش اولیه آماده شده و همراه با کروکی منطقه به مقام معظم رهبری و دولت ارائه شد.
قاضی عسگر ادامه داد: ما نسبت به سوءمدیریت عربستانیها در اداره مراسم انتقاد داریم. قطعا اگر از همان ابتدا جلوی جمعیت را میگرفتند و اجازه نمیدادند مردم به راه خود ادامه دهند این اتفاق نمیافتاد.
سرپرست حجاج ایرانی در تشریح علت حادثه گفت: قطعا دلیل اصلی بروز حادثه، عدم آمادگی ماموران عربستانی در صحنه بود. جمعیت بالا و متراکم در کنار گرمای 50 درجهای، بر دامنه حادثه افزود، اما اگر ماموران عربستان هوشیاری داشتند چنین حادثهای با این دامنه رخ نمیداد.
وی با انتقاد از برخی شایعات که معمولا هنگام مراجعه حجاج به کشور بر دامنه آنها افزوده میشود، گفت: متاسفانه جدا از حوادث پیش آمده، امسال گروهی ابتلای زائران به ویروس کرونا را مطرح کردند.
قاضی عسگر افزود: نه امسال و نه سال گذشته هیچ یک از زائران ما به این ویروس مبتلا نشدند و انتشار این شایعات صرفا باعث ناراحتی زائران و خانوادههای آنها و دلواپسی شده بود.
نماینده ولیفقیه در سازمان حج و زیارت با انتقاد از نظایر چنین شایعاتی در گذشته نیز گفت: قبلا هم عنوان شده بود زائران به تب دره ریفت مبتلا شدهاند که هیچ کدام از آنها صحت نداشت.
وی با طرح این مسئله که عنوان شد با حجاج روبوسی نکنید، گفت: این صحبتها پایه و اساس ندارد و پزشکی حج این موضوع را به شدت بررسی و تکذیب کرد.
قاضی عسگر در ادامه صحبتهای خود با اشاره به برنامه منظم حجاج در مکه، گفت: دعای عرفه، مراسم انس و معرفت، مراسم برائت از مشرکان و دیگر برنامههای سیاسی و عبادی با کیفیت تمام برگزار شد.
نماینده ولیفقیه در سازمان حج و زیارت با بیان اینکه امسال با وجود حادثه منا و حواشی دیگر، توانستیم با مسئولان دیگر کشورها نیز دیداری داشته باشیم، گفت: امسال با برخی سفرا، وزرا و مسئولان بعثههای دیگر کشورها دیدارهایی داشتیم و برنامههای مشترکی با آنها تنظیم کردیم که قرار شد پس از حج امسال آنها را رسیدگی کنیم.
وی تاکید کرد: امسال مردم توصیههای مقام معظم رهبری را بسیار جدی گرفتند. این مسائل به ویژه در زمینه بازارگردی مورد توجه بود، طوری که ما شاهد کاهش چشمگیر بازارگردی در میان زوار بودیم.
قاضی عسگر افزود: همچنین ما توصیهها و فرمایشات مقام معظم رهبری و مردم را به مقامات سعودی منتقل کردیم. در این حادثه متاسفانه 5 قاری بینالمللی، 10 تن از روحانیون کاروانها، 17 نفر از مدیران و بسیاری از حجاج را از دست دادیم که فقدان هر کدام از آنها برای ما بسیار ناگوار بود.
نماینده ولیفقیه در سازمان حج و زیارت با اشاره به حادثه تلخ منا افزود: در حج امسال خواهری داشتیم که 3 برادر خود را از دست داد، همچنین دو جانباز عزیز که فرزندان خود را به حج آورده بودند تا کمکحال آنها باشد، هر دو فرزند خود را از دست دادند.
وی با انتقاد از بیتدبیری در امدادرسانی به مصدومان حادثه نیز گفت: حادثه منا در ساعت 9 صبح اتفاق افتاد، اما تا یک شب جنازهها روی زمین مانده بودند، امدادرسانیها بسیار کند انجام میشد و هیچ کدام از بیمارستانها آمادگی پذیرش مصدومان این حادثه را نداشتند.
سرپرست حجاج ایرانی با بیان این مطلب که از ابتدا بنای کار ما شفافیت و صداقت با مردم بود، گفت: از لحظه وقوع این حادثه ستاد بحران تشکیل دادیم و تلاش ما این بود که همه اخبار را صادقانه و شفاف به مردم اطلاعرسانی کنیم.
قاضی عسگردرباره آخرین آمار جانباختگان و مفقودان ایرانی گفت: از همه کسانی که در شناسایی اجساد تلاش شبانهروزی کردند قدردانی میکنم. تاکنون بیش از 300 پیکر جانباخته ایرانی به کشور بازگشته، اما متاسفانه 69 نفر همچنان مفقودند.
وی تاکید کرد: ممکن است برای شناسایی برخی اجساد نیاز به آزمایشهای DNA باشد و این مسئله نیز از سوی ما در حال پیگیری است.
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