مواجهه آمریکا با ایران با سه دکترین متفاوت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی محمدی فر ظهر امروز پنجشنبه در همایش پیشکسوتان جهاد و مقاومت که در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: مجمع پیشکسوتان دفاع مقدس متشکل از اساتید و یادگاران دفاع مقدس بوده و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای زنده نگه داشتن ارزشهای مقدس انقلاب تشکیل شده است.

وی از وجود ۷۵۰ هزار پیشکسوت در کشور خبر داد و افزود: باید از تجربیات و دانش این پیشکسوتان که همانند گنجی ارزشمند هستند استفاده شود.

محمدی فر همچنین به وجود ۲۷ هزار پیشکسوت در کرمانشاه اشاره کرد و گفت: پیشکسوتان در قالب انجمن و تشکل ها باید جذب و گردآوری شوند تا با هم اندیشی در راستای زنده نگه داشتن دستاوردهای انقلاب و تحقق اهداف نظام گام های مثبتی بردارند.

محمدی فر از مجمع پیشکسوتان به عنوان نهادی حقوقی یاد کرد و اظهار داشت: بر اساس ساختار این مجمع کانونهای سراسر استان ها با دریافت مجوز از ستاد کل کشور می توانند فعالیت کنند که در کنار چاپ کتب با مضامین دفاع مقدس از روش تاریخ شفاهی و انتقال این ارزشها به نسل جوان توسط فرمانده ها استفاده می شود.

وی در ادامه به بحث مذاکرات صورت گرفته اشاره کرد و افزود: به طور کلی آمریکا از ابتدای انقلاب اسلامی سه دکترین را با زیرساخت و نگاهی سیستمی در مقابله با ارزشهای اسلامی دنبال کرده است.

محمدی فر اولین دکترین را جنگ سخت با زیرساختی دفاعی و نظامی عنوان کرد و گفت: با تشکیل سپاه و ارتش پس از پیروزی انقلاب آمریکایی ها دکترین خود را به جنگ نرم تبدیل کرده و با تهاجم فرهنگی و ارسال و راه اندازی ماهواره ها در این راستا شروع به اقدام کردند که این دومین دکترین آنها بود.

رئیس سازمان پیشکسوتان جهاد و مقاومت دکترین دیگر آمریکا را قدرت هوشمند عنوان کرد و ابراز داشت: در خصوص دکترین قدرت هوشمند باید بسیار مراقب باشیم چرا که آنها از هر فرصتی استفاده کرده و سیستمی عمل می کنند، لذا باید در مقابل آنها مجهز شویم.