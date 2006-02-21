تكليف پروين فردا مشخص مي شود / آري هان قطعا برمي گردد

به گزارش خبرگزاري" مهر" محمد حسن انصاريفرده درگفت وگو با سايت رسمي باشگاه پرسپوليس افزود : آري هان هفته آينده پس از اتمام مرخصي خود به اردوي پرسپوليس ملحق مي شود و از بازي با النصر امارات بر روي نيمكت رهبري مي نشيند .

وي درباره جذب بازيكنان خارجي گفت : تاكنون حضور رابرت ساها مدافع اهل جمهوري چك و رافائل ادرئو مدافع اهل نيجريه در پرسپوليس محرز شدو " ياكوئسه اولونگ الونگ " كامروني هم قرار است امروز محك بخورد . ساها و ادرئو قرارداد يكسال و نيمه با پرسپوليس منعقد كرده اند و تكليف الونگ كه 18 سال سن دارد امروز يا فردا مشخص خواهد شد . همچنين " دامون نوري " بازيكن ايراني كه در تيم اميد " زوبله " هلند عضويت داشت و در ليگ اميدهاي هلند بازي مي كرد به تيم اميد پرسپوليس منتقل شد. نوري 18 سال سن دارد و در صورتيكه كادرفني نظرمساعد داشته باشد ، وي درتيم بزرگسالان هم بازي خواهد كرد.

انصاريفرد درادامه گفت : ساها و آدرئورسما به پرسپوليس پيوسته اند و درصورت نظرمساعد كادرفني ، دربازي با استقلال به ميدان خواهند رفت.

وي درباره وضعيت انصاريان و رهبري فرگفت : اين دو بازيكن تا آخرهفته جاري بطورانفرادي تمرين مي كنند و از هفته آينده به ديگر نفرات خواهند پيوست.

مديرعامل پرسپوليس درباره جلسه خود با ابراهيمي و كماسي گفت : در اين نشست اززحمات اين دو مربي زحمتكش قدرداني شد و مقررگرديد از اين تاريخ بما مشورت بدهند اما ديگري فعاليتي درباشگاه نخواهند داشت. ضمن اينكه طلب آنان طبق قرارداد پرداخت خواهد شد .

انصاريفرد درخصوص بازگشت محمود خوردبين به پرسپوليس گفت : خوردبين فردي دلسوز و قابل احترام است و به عنوان سرپرست باشگاه به فعاليت خود ادامه خواهد داد . با ايشان جلسه اي داشتم كه پاره اي از مشكلات موجود رفع شد تا ايشان با فراغ بال به فعاليت خود ادامه دهد.

وي درباره وضعيت علي پروين و نحوه همكاري وي گفت : بنده به دفعات گفته ام و بازهم تاكيد مي كنم كه جايگاه و حرمت ايشان و ديگر پيشكسوتان بايد حفظ شود و اين فاكتوردرباشگاه پرسپوليس برهرچيزي ارجح است . بنده و علي پروين فردا ( چهارشنبه ) جلسه اي خواهيم داشت و درخصوص نحوه همكاري ايشان مذاكره خواهيم كرد. بنده اعتقاد دارم كه بمنظور ايجاد همدلي بيشتر درتيم ، به وجودعلي پروين نيازاست و وي نيزبه اين مسئله وقوف كامل دارد.

وي درادامه افزود : بنده به ايشان احترام خاصي قائل هستم و باشگاه پرسپوليس مصراست كه از وجود اين مرد افتخار آفرين استفاده كند و شان و منزلت علي پروين را حفظ نمايد.

وي درخصوص پرداخت بدهي وينگو بكوويچ گفت : با وي جلسه خوبي داشتيم و مقررشد تا پايان اسفندماه جاري تمامي طلب ايشان پرداخت شود كه بگوويچ با اين پيشنهاد موافقت كرد.

مديرعامل در پايان اين گفت وگو موارد ذيل را هم اعلام كرد : * قراراست صداوسيما تا قبل ازپايان سال جاري ، طلب باشگاه پرسپوليس را بپردازد.

* رضا شاهرودي ازسال 1381 مبلغ چهارميليون تومان از باشگاه پرسپوليس طلب دارد . نام او در فهرست طلبكاران است و هم اكنون شرايط ايشان درحال بررسي است.

* جلسه هيات مديره باشگاه اين هفته برگزارمي شود و مسائل مختلف باشگاه مورد بحث و بررسي قرارخواهدگرفت.

* مربي دروازه بانهاي پرسپوليس بانظر آري هان تعيين مي شود اما وي و آقاي يونگ درباره استخدام مربي بدنساز نظر مساعدي ندارند.