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۱۶ مهر ۱۳۹۴، ۲۱:۵۳

مدیرکل مدیریت بحران لرستان:

جزئیات بارش ها در لرستان/ بارندگی ها ادامه دارد

جزئیات بارش ها در لرستان/ بارندگی ها ادامه دارد

خرم آباد - مدیرکل مدیریت بحران لرستان وضعیت بارش ها در لرستان را اعلام کرد.

رضا آریایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارش های عصر امروز در شهرهای استان اظهار داشت: بارش باران در لرستان از عصر پنجشنبه آغاز شد و هم اکنون نیز ادامه دارد.

وی با بیان اینکه میزان بارندگی در خرم آباد تا ساعت ۱۹ امشب سه میلی متر بود تصریح کرد: پلدختر با ۲۱ میلی متر بارندگی بیشترین میزان بارش در مدت یاد شده را داشته است.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان افزود: کمترین میزان بارش در استان طی عصر امروز به نورآباد تعلق دارد.

آریایی میزان بارش در شهرستان سلسله را هفت میلی متر اعلام کرد و اضافه کرد: میزان بارش در شهرستان های کوهدشت، رومشکان و دورود چهار میلی متر بوده است.

 

مدیرکل مدیریت بحران لرستان به آبگرفتگی در معابر شهری خرم آباد، پلدختر و سلسله اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پرسنل شهرداری در حال پاکسازی معابر هستند.

 

کد مطلب 2936090

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