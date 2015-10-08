جزئیات بارش ها در لرستان/ بارندگی ها ادامه دارد

رضا آریایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارش های عصر امروز در شهرهای استان اظهار داشت: بارش باران در لرستان از عصر پنجشنبه آغاز شد و هم اکنون نیز ادامه دارد.

وی با بیان اینکه میزان بارندگی در خرم آباد تا ساعت ۱۹ امشب سه میلی متر بود تصریح کرد: پلدختر با ۲۱ میلی متر بارندگی بیشترین میزان بارش در مدت یاد شده را داشته است.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان افزود: کمترین میزان بارش در استان طی عصر امروز به نورآباد تعلق دارد.

آریایی میزان بارش در شهرستان سلسله را هفت میلی متر اعلام کرد و اضافه کرد: میزان بارش در شهرستان های کوهدشت، رومشکان و دورود چهار میلی متر بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان به آبگرفتگی در معابر شهری خرم آباد، پلدختر و سلسله اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پرسنل شهرداری در حال پاکسازی معابر هستند.