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۱۶ مهر ۱۳۹۴، ۱۷:۲۶

رئیس سازمان مدیریت بحران:

مدیریت آب راهکار اصلی برای مبارزه با ریز گردها است

مدیریت آب راهکار اصلی برای مبارزه با ریز گردها است

کرمان–  رئیس سازمان مدیریت بحران گفت: اصلی ترین راهکار برای مبارزه با پدیده ریزگردها مدیریت آب در تمام حوزه های آشامیدنی، کشاورزی و ... است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران ظهر پنج شنبه در کارگروه گرد و غبار و احیا تالاب جازموریان که با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست برگزار شد، اظهار کرد: تغییر اقلیم در دنیا و به تبع آن در ایران یک واقعیت است.

وی افزود: تغییر میزان بارش، افزایش دما، تغییر زمان بارش، خشکسالی که بسیاری از استان ها را در بر گزفته و... حاصل تغییر اقلیم است.

نجار افزود: ریزگردها پدیده ای نو هستند که به دنبال تغییر اقلیم ایجاد شده اند.

وی تصریح کرد: اصلی ترین راهکار، مبارزه با پدیده ریزگردها مدیریت آب در تمام حوزه های آشامیدنی، کشاورزی و ... است.

رئیس سازمان مدیریت بحران با اشاره به حفر چاه های غیر مجاز به عنوان عامل ایجاد مشکلات ریزگرد ها، گفت: در حال حاضر ۲۵۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز در کشور و ۱۶ هزار حلقه چاه غیر مجاز در استان کرمان داریم .

نجار گفت: با توجه به اینکه موضوع ریزگردها ملی است باید با مدیریت آب همراه با مدیریت علمی برای رفع این مشکل گام برداریم.

کد مطلب 2936091

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