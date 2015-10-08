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۱۶ مهر ۱۳۹۴، ۱۸:۴۶

مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸؛

ایران در نیمه نخست مقابل عمان متوقف شد

ایران در نیمه نخست مقابل عمان متوقف شد

دیدار تیم های عمان و ایران در گروه D رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ با تساوی بدون گل به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، دو تیم هفت امتیازی ایران و عمان از ساعت ۱۸ امروز پنجشنبه در ورزشگاه سلطان قابوس مسقط به مصاف هم رفتند که در پایان نیمه نخست با تساوی بدون گل به کار خود پایان دادند.

والنتین کوالنکو ازبکستانی در نیمه نخست این دیدار به عید الفارسی بازیکن عمان کارت زرد نشان داد.

بازی در نیمه نخست با برتری محسوس عمانی ها همراه بود و در دقیقه ۲۵ ضربه مهاجم عمان با اختلاف اندکی از کنار دروازه ایران به بیرون رفت. احمد مبارک هم در دقیقه ۴۳ شوت محکمی را روانه دروازه ایران کرد که علیرضا حقیقی برای مهار این ضربه چندان به زحمت نیفتاد.

ایران هم سانتر از جناحین را در دستور کار داشت با این حال فرصت پیدا نکرد علی الحبسی را به دردسر بیندازد. 

 

کد مطلب 2936110

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