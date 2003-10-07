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۱۵ مهر ۱۳۸۲، ۱۸:۲۴

مدير عامل شركت سهامي فرش ايران:

صادرات پايدار فرش مستلزم توجه به عوامل توليد است

صادرات پايدار فرش مستلزم توجه به عوامل توليد است

بدون توجه به عوامل توليد نمي توان به صادرات پايدار و موفق فرش دستباف دست يافت

به گزارش خبر گزاري مهرمدير عامل شركت سهامي فرش ايران با بيان اين مطلب گفت با واگذاري تولي گري فرش دسنتباف به وزارت بازرگاني هرج و مرج قانوني و پراكندگي  سازمانهاي  مسوول در حال پايان يافتن است.
محمد علي كريمي تصريح كرد: بايد با  تنظيم مجموعه عوامل داخلي، آمار منظم ومناسبي ازقاليبافان كشور و وضعيت كلي آنها به دست آيد.
وي  با تاكيد بر سازماندهي تشكيلات جديد فرش دستباف افزود: دولت در راستاي  كوچك سازي  است و به هيچ وجه  از زاويه درآمد زايي به اين تشكيلات نگاهي ندارد .
كريمي با اشاره به افزايش صادرات فرش دستباف افزود: در حال حاضر افزايش صادرات با همكاري  مردم و مسوولان  مد نظر است و اين در حالي است موفقيت يك صادر كننده در گرو زحمات يك بافنده است و بايد به حداقل هاي معيشتي بافندگان نيز توجه خاص كرد.
وي با تاكيد برالويت سازماندهي اتحاديه  قاليبافان افزود: مقدمات شكل گيري مركز فرش از سوي وزارت بازرگاني با پيگيري  شوراي عالي اداري  به سرعت در حال انجام  است و تا پايان سال اين مركز تشكيل خواهد شد.
كريمي همچنين از افزايش صادرات فرش در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: قيمت فرش دستباف درحال حاضر به طور متوسط 15 تا 20 درصد  افزايش يافته و نبايد انتظار داشت كه تحولي اساسي و عميق در روند ساماندهي فرش  دستباف بوجود آيد.
وي افزود : ايران براي  به دست آوردن جايگاه واقعي خود در بازارهاي جهاني بايد به سه نكته تحول درمواد اوليه وكيفيت بافت ، تحول در وضعيت عوامل توليد و تحول در بازاريابي و تبليغات  توجه خاصي كند.
كريمي با اشاره به وضعيت فرش دسنباف در  برنامه چهارم توسعه گفت: در اين برنامه حمايتهاي مورد نيازهنر صنعت فرش كه چهار محور حمايتهاي قانوني - ساختاري ، مالي ، فلاهي ، اجتماعي و ارتقاي كيفي توليد فرش دستباف و حمايتهاي تبليغاتي  و اطلاع رساني جهاني است، تعيين شده است .
وي  با اشاره به ضرورت تدوين و پيگيري قطعنامه سمينار فرش دستباف افزود: دبيرخانه سمينار بايد براي  ارائه محورهاي مطالعاتي به پژوهشگران ، اساتيد و دانشجويان و مسايل معيشتي و صنفي بافندگان  توجه خاص داشته باشد . 
خاطر نشان مي شود نخستين سمينار ملي تحقيقات  فرش دستباف 27 و 28  مهر ماه در هتل المپيك تهران بر گزار مي شود .
کد مطلب 29362

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