صادرات پايدار فرش مستلزم توجه به عوامل توليد است

به گزارش خبر گزاري مهرمدير عامل شركت سهامي فرش ايران با بيان اين مطلب گفت با واگذاري تولي گري فرش دسنتباف به وزارت بازرگاني هرج و مرج قانوني و پراكندگي سازمانهاي مسوول در حال پايان يافتن است.

محمد علي كريمي تصريح كرد: بايد با تنظيم مجموعه عوامل داخلي، آمار منظم ومناسبي ازقاليبافان كشور و وضعيت كلي آنها به دست آيد.

وي با تاكيد بر سازماندهي تشكيلات جديد فرش دستباف افزود: دولت در راستاي كوچك سازي است و به هيچ وجه از زاويه درآمد زايي به اين تشكيلات نگاهي ندارد .

كريمي با اشاره به افزايش صادرات فرش دستباف افزود: در حال حاضر افزايش صادرات با همكاري مردم و مسوولان مد نظر است و اين در حالي است موفقيت يك صادر كننده در گرو زحمات يك بافنده است و بايد به حداقل هاي معيشتي بافندگان نيز توجه خاص كرد.

وي با تاكيد برالويت سازماندهي اتحاديه قاليبافان افزود: مقدمات شكل گيري مركز فرش از سوي وزارت بازرگاني با پيگيري شوراي عالي اداري به سرعت در حال انجام است و تا پايان سال اين مركز تشكيل خواهد شد.

كريمي همچنين از افزايش صادرات فرش در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: قيمت فرش دستباف درحال حاضر به طور متوسط 15 تا 20 درصد افزايش يافته و نبايد انتظار داشت كه تحولي اساسي و عميق در روند ساماندهي فرش دستباف بوجود آيد.

وي افزود : ايران براي به دست آوردن جايگاه واقعي خود در بازارهاي جهاني بايد به سه نكته تحول درمواد اوليه وكيفيت بافت ، تحول در وضعيت عوامل توليد و تحول در بازاريابي و تبليغات توجه خاصي كند.

كريمي با اشاره به وضعيت فرش دسنباف در برنامه چهارم توسعه گفت: در اين برنامه حمايتهاي مورد نيازهنر صنعت فرش كه چهار محور حمايتهاي قانوني - ساختاري ، مالي ، فلاهي ، اجتماعي و ارتقاي كيفي توليد فرش دستباف و حمايتهاي تبليغاتي و اطلاع رساني جهاني است، تعيين شده است .

وي با اشاره به ضرورت تدوين و پيگيري قطعنامه سمينار فرش دستباف افزود: دبيرخانه سمينار بايد براي ارائه محورهاي مطالعاتي به پژوهشگران ، اساتيد و دانشجويان و مسايل معيشتي و صنفي بافندگان توجه خاص داشته باشد .

خاطر نشان مي شود نخستين سمينار ملي تحقيقات فرش دستباف 27 و 28 مهر ماه در هتل المپيك تهران بر گزار مي شود .

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