لیون فهرست وزرای دولت وفاق ملی لیبی را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، لیون در نشستی خبری عنوان کرد: طرف های گفت و گو در مورد انتخاب فایز مصطفی السراج به عنوان نخست وزیر به همراه ۵ نماینده دیگر به عنوان شورای ریاستی توافق کردند و عبد الرحمان السواحلی نیز به عنوان رئیس شورای دولتی پیشنهاد شد.

وی افزود: در نهایت در مورد ۶ نفر به توافق رسیدیم و فایز السراج نماینده پارلمان در طرابلس به عنوان نخست وزیر و ۳ معاون برای وی پیشنهاد شد.

فرستاده سازمان ملل با بیان اینکه جامعه بین الملل به تعهدات خود در قبال دولت جدید لیبی عمل خواهد کرد، از لیبیایی ها خواست این فرصت تاریخی برای نجات لیبی را غنیمت بشمارند.

لیون ضمن قدردانی از نقش کشور مغرب در موفقیت و تسهیل گفت و گوهای لیبی، یادآور شد: لیبی قادر خواهد بود با تمام چالش ها در آینده مقابله کند.