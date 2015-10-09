تلاش ۶ ماهه برای پاک کردن مداخلات از نظام مهندسی

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندی با بیان اینکه اهمیت نظام مهندسی ساختمان از دو منظر حائز اهمیت است، گفت: نخست اینکه ساخت و ساز بزرگترین سرمایه ملی به شمار میرود و بیشترین سرمایهگذاری را در ایران به خود اختصاص داده است به همینخاطر نیز مستقیما با منافع مردم سر و کار دارد. همچنین به لحاظ حرفهای سازمان نظاممهندسی ساختمان با بیش از ۳۰۰ هزار عضو بزرگترین سازمان حرفهای در ایران به شمار میرود.
وزیر راه و شهرسازی در بیان مهمترین ویژگی این دوره از انتخابات گفت: مهمترین ویژگی این دوره از انتخابات بحث تضاد منافع است که تلاش فراوانی در جهت رفع آن انجام شد. تلاش کردیم در این انتخابات افرادی که دارای تضاد منافع هستند یعنی میتوانند از یک طرف امضا کنند و از طرف دیگر امضای خود را تایید کنند را حذف کنیم.
آخوندی تاکید کرد: در این دوره از انتخابات تلاش کردیم تا تضاد منافع را برطرف کنیم تا مردم بتوانند اطمینان حاصل کنند افرادی که انتخاب می شوند علاوه بر دفاع از منافع مردم و تامین منافع آنان به ارتقای کیفیت خدمات دهی خود نیز توجه دارند.
وی ادامه داد: ارتقای کیفیت مهندسی از این جهت حائز اهمیت است که باعث خوشنامی جامعه مهندسان میشود اینکه عدهای اندک به خاطر منافع شخصی خود ضمن نادیده گرفتن حقوق مردم باعث شوند تا جامعه مهندسی در بین آحاد مردم موقعیت و جایگاه اجتماعی خود را از دست بدهد در این دوره از انتخابات کاهش پیدا کرده است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: سازمان نظام مهندسی یکی از فراگیرترین انجمنهای حرفهای کشور است که میتواند بر مسائل حرفهای تاثیر مهمی بگذارد به همین خاطر تصورم این است که باید بتوانیم نظام مهندسی را از مداخلات خارج از حرفه و غیرحرفهای پاک کنیم تا انجمنی حرفهای داشته باشیم.
آخوندی با اشاره به اینکه عده معدودی تحت عنوان امضافروشی منافع حرفهای جامعه مهندسی را مخدوش کردهاند، تاکید کرد: در این دوره با منع حضور افراد دارای تضاد منافع از نامزدی در انتخابات هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان حرفه مهندسی به جایگاه و کارکرد واقعی خود دست می یابد. به همین خاطر افرادی که در دولت و نهادهای مردمی هستند و باید نقش کنترل داشته باشند در این دوره از انتخابات امکان شرکت نداشتند و اعضای هیات مدیره عمدتا اعضای حرفه ای خواهند بود که این مساله گامی بسیار بزرگ در جهت ارتقای اخلاق مهندسی است تا مهندسان بتوانند با شفافیت کامل عمل کنند.
وزیر راه و شهرسازی در بیان انتظارات خود از هیاتمدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان گفت: انتظار من از هیاتمدیره شفافیت و امکان اطلاعرسانی صحیح و واقعی به مردم است. همچنین از رخنه افراد دارای تضاد منافع در جمع هیاتمدیره خودداری شود و این مسالهای است که نه فقط در حرفه مهندسی که در تمامی سطوح مدیریتی حائز اهمیت است.
وی با تاکید بر اینکه باید منافع حرفهورزان تامین شود خاطرنشان کرد: تامین منافع حرفهورزان تامین منافع ملی است و با این کار به یک نوع کسب و کار منصفانه میرسیم. نکتهای که باید مورد توجه قرار داد این است که مردمی که از منافع و خدمات مهندسی بهرهمند میشوند لزوما مهندس نیستند و از کیفیت خدماتی که دریافت میکنند آگاهی ندارند بنابراین شفافسازی در این حرفه منجر به کنترلهای اجتماعی میشود.
آخوندی ادامه داد: به همین خاطر در چند ماه گذشته هر جایی که میتوانست تضاد منافع ایجاد شود و به بیان دیگر یک نفر میتوانست در دو طرف میز قرار بگیرد را به عنوان بزرگترین نقض اخلاق نظام مهندسی بر آن موضعگیری کردم. هنوز هم و هنوز هم فکر میکنم اساسا مهندسان شریف و زحمتکش ایران با این اتفاق میتوانند وجاهت حرفهای و اجتماعی خود را اعتلا بخشند.
وی تاکید کرد: بنده به عنوان مهندس حرفهای تلاش میکنم به سهم خود به کسانی که فکر میکنم صلاحیت دارند رای بدهم. آخوندی در پاسخ به پرسشی در خصوص رای دادن به ائتلاف گفت: من تلاش میکنم شخصا رای بدهم.
وزیر راه و شهرسازی درباره عقیده جامعه مهندسی که بیکاری را معضل فراگیر این حرفه می دانند اظهار کرد: اصلیترین بحث رقابت است ما باید به این سمت برویم که مهندسان بتوانند خدمت مورد نیاز جامعه را با کیفیت برتر انجام دهند. همچنین باید نظام توزیع کار مهندسی به گونهای باشد تا کار مهندسی باکیفیت از بیکیفیت تمیز داده شود؛ اگر به کار و خدمت همه مهندسان به یک گونه نگاه کنیم، انحطاط مهندسی است.
وی افزود: باید برای ایجاد رقابت تلاش کنیم تا مردم بیشتری به سمت مهندسان بیایند زیرا که میدانند خدمات باکیفیت دریافت میکنند و این در جهت ایجاد اشتغال مهندسان مؤثر است. همچنین فرصتهای شغلی به محیط اجتماعی برمی گردد.
وزیر راه و شهرسازی در پایان بزرگترین اقدام سال جاری را در انتخابات نظاممهندسی ساختمان حذف افراد دارای تضاد منافع عنوان کرد و گفت: مهندسان اکنون میدانند که برای ارتقای جایگاه خود باید خدمات خوبی ارایه بدهند نه آنکه به پستهای دولتی و شبه دولتی وصل شوند.
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