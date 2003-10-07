استاد كاظم پويا : آمريكا ثابت كرد كه به حقوق بشر پايبند نيست

استاد كاظم پويا ، تذهيب گر و نقاش معاصر در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر " با بيان اين مطلب گفت : اگر چنين موضوعي در كشورهاي اسلامي اتفاق مي افتاد ، رسانه هاي بيگانه هر روز اطلاعيه و بيانيه صادر مي كردند اما در ارتباط با اسارت سعيد ابوطالب و سهيل كريمي ، هيچ صدايي از آنها شنيده نمي شود!

اين تذهيب گر و نقاش 70 ساله ايراني كه پيشتر مظلوميت اسراي ايراني را در زندان هاي مخوف عراق نقاشي كرده است ، افزود : سلاح يك هنرمند ابزار اوست و سلاح اين دو مستند ساز نيز دوربين آنهاست كه قطعا از واقعيت هاي بزرگي تصويربرداري كرده اند ، يعني همان چيزي كه آمريكايي ها مايل نيستند در اختيار جهان و افكار بيدار جهاني قرار بگيرد.

