بازدید از موزه های محیط زیست ۱۹ مهر برای کودکان رایگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهناز مظاهری افزود: در هفته کودک با نامگذاری یک روز از ایام هفته به نام محیط زیست سعی شده تا فرهنگ حفاظت از محیط زیست در اذهان کودکان نهادینه شود.



معاون سازمان محیط زیست ادامه داد: امضای تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش یکی از کارهای مطلوب سازمان بوده و نتیجه این تفاهم نامه این بوده که محیط زیست استانها در کتاب های درسی معرفی شده است.



وی بیان کرد: گنجاندن دو واحد درسی در برنامه درسی دانشجویان در زمینه محیط زیست و نیز حضور یک نماینده از سازمان های مردم نهاد در شورای استانی نیز از برنامه هایی است که در حال پیگیری هستیم.



مظاهری درباره صنایع سبز و رعایت استاندارد های زیست محیطی توسط صنایع نیز افزود: ضروری است هر توسعه ای که در قالب واحد صنعتی ، واحد تولیدی و کشاورزی شکل می گیرد ، پیوست زیست محیطی در زمینه تبعات زیست محیطی این فعالیت را داشته باشد.