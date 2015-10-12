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۲۰ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۱۸

فیلم/ ساخت پهپاد مغناطیسی با قطعات جدا شونده

فیلم/ ساخت پهپاد مغناطیسی با قطعات جدا شونده

پهپاد منحصر به فردی با قابلیت جدا شدن قطعات و حمل ساده آن عرضه شده که می تواند تحول بزرگی در ساخت پهپادها باشد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، در سال های اخیر، پهپادها یا هواپیماهای بدون سرنشین مورد توجه بسیاری از مخترعان قرار گرفته اند به طوری که پهپادها با قابلیت های جدیدی عرضه می شوند تا بتوانند کاستی یا ضعف های پهپادهای گذشته را بپوشانند.

پهپاد مغناطیسی جدید از قابلیت جداشدن قطعات برخوردار است. کاربران تنها باید بدنه اصلی این پهپاد را حفظ کرده و سپس پروانه ها را از آن جدا کنند. این پهپاد با استفاده از دوربین هایی با قابلیت فیلمبرداری ۴K می تواند به ضبط تصاویر ۳۰فریم بر ثانیه بپردازد. ویدئوهای ضبط شده بر Micro SD ذخیره می شوند. از دیگر ویژگی های این پهپاد می توان به برقراری ارتباط با اسمارت فون هایی را اشاره کرد که دارای پلتفورم های اندروید و iOS هستند.

 

کد مطلب 2936603

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