خبرگزاری مهر – گروه استانها: استان اصفهان با داشتن حدود ۲۲ هزار اثر فرهنگی، تاريخی و طبيعی، جزء استانهای نخست كشور است و علاوه بر آن در حوزه صنایعدستی نيز جايگاه بسيار مهمی دارد بطوریکه نزديک به یکسوم رشتههای صنایعدستی شناختهشده جهان در این استان است.
اصفهان دارای جاذبههای متنوعی در حوزه گردشگری بوده و مقصد گردشگران زیادی اعم از داخلی و خارجی است که محدودیت منابع آبی برای کشاورزی و همچنین اشباع صنایع و عوارضی که بخش صنعت به دنبال دارد سبب شده تا همه فعالیتها در اصفهان تا سال ۱۴۰۰ حول محور گردشگری حلال تعریف و برنامهریزی شود و بیش از گذشته به این صنعت پاک و درآمدزا، بها دهند.
با اینحال هنوز طرح جامع مشخص و کاربردی بهعنوان سند بالادستی برای این حوزه تدویننشده است تا این حوزه را به سرمنزل مقصود هدایت کند.
محسن مصلحی مدیرکل سابق میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان اصفهان در گفتگو با مهر، بابیان اینکه ما بیش از ۵۰ سال بدون طرح و برنامه در حوزه گردشگری کارکردهایم و هنوز هم انجام میدهیم گفت: در دولتهای قبل عمده طرحهای جامع گردشگری ما توسط مشاوران شهرسازی تهیهشده و برای بیش از ۱۵ استان کشور طرح جامعه گردشگری بهعنوان یک سند جامع نوشته و تهیهشده ولی تاکنون اجرایی نشده چون بهصورت تخصصی تهیه نشده است.
این در حالی است که فریدون الهیاری، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان اصفهان در گفتگو با مهر، با اشاره به اینکه طرح جامع توسعه گردشگری کشور در حال تدوین بوده و طرح جامع گردشگری استان اصفهان نیز در آن دیدهشده است می گوید: درگذشته مطالعاتی در حوزه گردشگری استان اصفهان انجامشده است ولی ارزیابی نکردهام که این مطالعات توسط متخصصان حوزه گردشگری انجامشده و یا کارشناسان حوزه شهرسازی؛ اما این مطالعات حتماً به بازنگری نیاز دارد چون امروزه مطالعات بایستی متناسب با شرایط و کاربردهای روز باشد و علت اینکه بسیاری از مطالعاتی که درگذشته در حوزههای مختلف انجامشده، اجرایی نشده این بوده است که بیشتر یک بررسی توصیفی از شرایط موجود بوده است بدون اینکه راهکارهای مناسبی ارائه شود.
در حال حاضر در این استان بسیاری از مسئولان مشکلات استان برای گردشگران خارجی را کمبود هتلهای چهار و یا پنج ستاره میدانند و تمام همت و تلاش خود را صرف ساختن هتل معطوف کردهاند چراکه معتقدند با روند افزایشی گردشگران خارجی، در آینده با کمبود مکان اقامتی برای گردشگران مواجه خواهیم شد؛ اما بهراستی الزامات گردشگری و شهری همچون اصفهان که مقصد گردشگران زیادی است فقط و فقط به ساختن هتل باید خلاصه شود؟
مصلحی در این خصوص عقیده دارد: اگرچه یکی از الزامات گردشگری در حوزه اقامت، هتل است اما سؤالهای اساسی یک گردشگر در مقصد ازجمله امکانات اقامت، پذیرایی، اطلاعرسانی و جاذبههای گردشگری باید پاسخ داده شود.
وی افزود: در شهر اصفهان جاذبههای گردشگری بالقوه فراوانی وجود دارد که اینها باید از بالقوه بودن به بالفعل تبدیل شوند و فرصت و انگیزهای ایجاد کند تا گردشگران این آثار را از نزدیک مشاهده کنند.
به گفته وی، در شهر اصفهان بهغیراز میدان امام (ره)، مسجد جامع، باغ چهلستون و پلهای تاریخی که روی رودخانه زایندهرود بناشده است، جاذبههای گردشگری فراوان دیگری وجود دارد که باید به بالفعل تبدیل شوند.
مصلحی، وجود خدمات گردشگری همچون سرویسهای بهداشتی را در محورهای تاریخی شهر اصفهان را ضروری میداند و دراینباره گفت: در تعطیلات نوروز، روزانه بیش از ۱۰۰ هزار نفر در مجموعه میدان امام (ره) و آثاری که پیرامون این میدان تاریخی وجود دارد را دیدن میکنند و به دلیل کمبود سرویس بهداشتی شاهد صفوف طولانی در این مجموعه هستیم که این زیبنده نیست درحالیکه سرویسهای بهداشتی عمومی باید بهصورت پراکنده در نقاط مختلف این شهر و بخصوص در محورهای تاریخی ساخته شود.
جایگاه علم گردشگری
صنعت گردشگری بیشتر کشورها بهصورت علمی و دانشبنیان مدیریت میشود و کشورمان برای دسترسی به رتبههای برتر در سند چشمانداز راهی جز تغییر رویکرد از اقتصاد سنتی به دانشبنیان ندارد و بیتردید مهمترین گام برای توسعه گردشگری حرکت بر اساس روشهای علمی با پشتوانه دانشبنیان است.
مصلحی دراینباره گفت: در حوزه گردشگری دانشبنیان هیچ اتفاق خاصی در کشورمان رخ نداده است و در این رابطه هیچ کاری نکردهایم و در حال حاضر گردشگری به شیوه سنتی و روشهای ضمن خدمتی، مدیریت میشود درحالیکه در دنیای امروز گردشگری به یک علم تبدیلشده است و لذا تنها با حلوا حلوا کردن صنعت گردشگری شیرین نمی شود.
وی افزود: تمام کشورهای در بخشهای خدمات، پذیرایی، اقامت، حملونقل اطلاعرسانی بهصورت علمی با یکدیگر رقابت میکنند و هر کشوری که بیشترین رضایتمندی را برای گردشگران فراهم کند و بتواند سؤالات گردشگر را پاسخ دهد، بهطورقطع آن کشور بهعنوان یک مقصد برای گردشگران تبدیل میشود.
مدیرکل پیشین میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان اصفهان گفت: اگر بخواهیم در حوزه گردشگری ورود کنیم ابتدا باید در حوزه تحقیقات علمی، پژوهشهای علمی، تولید منابع انسانی بهصورت علمی گام برداریم و سپس بسترهای لازم در بخشهای اقامت، پذیرایی، حملونقل را بهصورت علمی و دانشگاهی فراهم کنیم.
ارائه خدمات از کجا تا کجا
مصلحی به برخی کشورهای اطراف که بعد از کشورمان به حوزه گردشگری ورود پیداکردهاند و توانستهاند سهم چشمگیری در حوزه گردشگری به خود اختصاص دهند اشاره کرد و گفت: وقتی گردشگر وارد این کشورها میشود، خدمات آنها به گردشگر از همان پای پله هواپیما به بهترین شکل ممکن شروع میشود و بالاترین اطلاعرسانیها و وسایل اطلاعرسانی بهصورت رایگان در اختیار گردشگر قرار میگیرد.
وی افزود: فردی که به استقبال گردشگر میآید، آدابورسوم تشریفات و میهماننوازی را بلد است و با بهترین لباس فرم و بالاترین رعایت ادب و اخلاق از گردشگر استقبال میکند؛ پیشرفتهترین وسایل حملونقل برای جابجایی گردشگران فراهم است؛ از گردشگر حق الزحمه نمیگیرند تا او را هتل دیگری ببرد؛ در هتل به بهترین شکل اسکان داده میشود، بهخوبی پذیرایی میشود و راهنمای مخصوص، او را راهنمایی میکند؛ درواقع تمام افراد که در این زمینه فعالیت میکنند بهصورت علمی، آموزشهای لازم را فراگرفتهاند و هرکسی کار خودش را بلد است.
وی گفت: وقتی در حوزه رقابتی در حوزه خدمات گردشگری فعالیت میکنیم باید خودمان را با بازارهای پیرامون کشورمان بسنجیم و ببینیم در چه شرایطی هستیم.
وی گفت: شهری مثل اصفهان که بیش از ۷۰۰۰ سال تاریخ و تمدن دارد باید به همین اندازه در زیرساختهای آنهم باید کارشده باشد که البته همه ظرفیتها برای جذب گردشگر فراهم است، ولی از صفر تا صد آن نیاز به آموزش، ساماندهی و اصلاح دارد تا به استاندارهای لازم برسد.
فریدون الهیاری، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان اصفهان نیز گفت: در حوزه گردشگری اصفهان بهصورت علمی خیلی کارنکردهایم ولی رویکردها به سمت و سویی است که پشتوانههای پژوهشی حوزه گردشگری استان را تقویت کنیم و بر همین اساس بیش از ۱۴۰ محور پژوهشی در حوزه میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان تعریف و در اولویت قرارگرفته است و بهتمامی دانشگاهها و مراکز پژوهشی اصفهان و همچنین برخی مراکز علمی و پژوهشی دیگر استانهای کشور اعلامشده است تا در پایاننامههای دانشجویی قرار بگیرد تا بهصورت کاربردی در حوزهای یادشده استفاده شود.
تهدیدات حوزه گردشگری در اصفهان
صنعت گردشگری، راهبردهای اقتصادی دوران مدرن و پسامدرن برای رسیدن به اهداف پیشبینیشده محسوب میشود و اگر كشورها بتوانند با ايجاد ظرفیتهای لازم در راستای رشد صنعت گردشگری اقدام کنند، قادر خواهند بود برای شكوفايی اقتصادی كشور خود، گامهای اساسی بردارند. مسائلی اما این حوزه را تهدید میکند که اگر از هماکنون که گامهای اساسی برای توسعه این صنعت برداشتهشده است به آن توجه نشود میتواند این صنعت را به بیراهه ببرد.
مصلحی دراینباره نیز گفت: بخش خصوصی ما از ۳۵ سال گذشته و آن زمانی که بسیاری از افراد گردشگری را مساوی با تهاجم فرهنگی میدانستند، در حوزه خدمات گردشگری اعم از اقامت، پذیرایی، راهنمایی و حملونقل، بیشترین زحمت را کشیده و تمام این مسائل را تحمل کرده است ولی امروز یک سری شرکتهای وابسته به دولت در قالب هلدینگ بزرگ سرمایهگذاری و سرمایهداری در حال سازماندهی برای ورود به این حوزه هستند که ورود آنها سبب خواهد شد بخش خصوصی که بیشترین زحمت را در این حوزه کشیده، به بلوغ نرسند و دوباره متضرر شود.
وی افزود: اگر ما واقعاً به دنبال توسعه گردشگری هستیم باید تکلیف خودمان را با این مسائل روشن کنیم و اگر بخواهیم در حوزه گردشگری به شرایط ایده آل جامعه خودمان برسیم باید از اول شروع کنیم، بهگونهای که هرکسی بر اساس تخصصها و گرایشهای علمی و تخصصی که دارد، وارد عمل شود تا سهم کشورمان از این صنعت پویا و اثرگذار افزایش یابد.
مبلمان شهری و گردشگری
بیشتر گردشگرانی که به اصفهان سفر میکنند، اغلب گردشگران فرهنگی هستند و این دسته گردشگران، بیشتر علاقه دارند بناهای تاریخی و سبک معماری دورههای مختلف را نظارهگر باشند و علاقه چندانی به مسائل رفاهی، تفریحی و جاذبههای دستساخت ندارند ولی در دنیای کنونی به مسائل رفاهی، تفریحی، سرگرمی و جاذبههای انسانساخت به دلیل منفعتهای مالی و درآمدی که در این بخش وجود دارد، بهای زیادی داده میشود و در این رابطه زیباسازی شهر اصفهان میتواند به ایجاد جذابیتها و جذب بیشتر گردشگر کمک کند.
مبلمان شهری یکی از موارد مکمل در حوزه خدمات گردشگری و بخشی از سیمای شهر و از عواملی است که در ایجاد هویت و زیبایی شهر اهمیت فراوان دارد.
مبلمان شهری هم سبب آرامش بصری در شهر هم میشود و هم محیطی جذاب برای ساکنان و همچنین گردشگران فراهم میآورد.
مبلمان شهری فقط به نيمکت، آبخوریها، ایستگاههای اتوبوس و تاکسی، سطلهای زباله و تابلوهای شهری خلاصه نمیشود بلکه بخشی از اين تجهيزات که با عنوان عناصر شهری هم از آن نام میبرند، شامل موارد اطلاعرسانی چون ساعت، تابلوهای اطلاعرسانی و نامگذاری میدانها و معابر، کيوسک فروش بلیت، ايستگاه اتوبوس، فوارهها و آبنماها ، گلدانها، طاق نصرتها، چراغهای تزيينی و همچنين تمام وسايلی که حضورشان در شهر فقط جنبه زيبايی دارد و به نظر غیرکاربردی میآید، قلمداد میشود که باید متناسب با بافت فرهنگی و هویتی آن منطقه تعریف شود.
زیباسازی شهرها میبایست بر اساس یک نقشه جامع، تعريف و اجرایی شود که به گفته مسئولان متأسفانه در هیچکدام از شهرهای کشورمان سند جامع برای زیباسازی وجود ندارد.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان درباره اینکه مبلمان شهری به دلیل اینکه در منظر شهر دیده میشود میتواند در جذب گردشگر و آرامش مردم مؤثر باشد که در این خصوص باید دقت شود، به مهر گفت: در طراحی مبلمان شهری باید مخاطبان را تفکیک کنیم چراکه در حال حاضر مبلمان شهری بهصورت یکسان طراحیشده درصورتیکه باید شرایط جسمی کودکان، سالمندان و معلولان نیز در آنها دیده شود.
مهدی بقایی بابیان اینکه در حال حاضر شهر، شهروندان را از لحاظ بصری به آرامش نمیرساند گفت: شهر اصفهان یا سفید است و یا سیاه و این مسئله را میتوان از رنگ بیشتر ماشینها و نماهای ساختمانها بهخوبی دید و بخصوص در فصل زمستان که برگ درختان ریخته است این معضل را میتوان بیشتر مشاهده کرد که برای رفع آن باید بیشتر از ابزار رنگ و نور استفاده شود.
امروزه صنعت گردشگری در دنیا جایگاه مهمی دارد و جزء ۳ صنعت برتر جهان و در کنار صنعت نفت و خودرو قرارگرفته است.
مطابق برآورد سازمان جهانی گردشگری، کل گردشگران دنیا در سال ۲۰۲۰ به حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر خواهند رسید؛ بنابراین رقابت فزایندهای در دنیا در جذب گردشگر ایجادشده است تا کشورهای درگیر این صنعت بتواند سهم بیشتری به دست آورند.
به گزارش خبرنگار مهر، استان اصفهان در حوزه جاذبههای تاریخی و فرهنگی، جزو یکی از مقاصد گردشگری برتر دنیا قلمداد میشود و برای اینکه بتواند سهم چشمگیری از اقتصاد گردشگری را به خود اختصاص دهد مسئولان باید با همگرایی و با عزمی همگانی به دور از شعارها به الزامات گردشگری فرهنگی توجه ویژهای داشته باشد تا این صنعت کام همه را شیرین کند.
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