صعود اسپانیا قطعی شد/انگلیس نهمین پیروزی متوالی را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای فوتبال مقدماتی یورو ۲۰۱۶ جمعه شب نیز ادامه یافت که در یکی از دیدارها تیم ملی اسپانیا به مصاف لوکزامبورگ رفت و در پایان حریف خود را با حساب ۴ بر صفر شکست داد. در این بازی سانتی کاسورلا (۴۲ و ۸۵) و پاکو آلکاسر (۶۷ و ۸۰) برای اسپانیا در این بازی گلزنی کردند.

اسپانیا البته بدشانس هم بود که در همان نیمه نخست خوان ماتا و آلوارو موراتا را بخاطر مصدومیت از دست داد. در همین حال سسک فابرگاس برای یکصدمین بار پیراهن تیم کشورش را بر تن کرد. اسپانیا با بردی که کسب کرد ۲۴ امتیازی شد و ضمن تثبیت جایگاه خود در صدر جدول گروه C، صعودش را به مرحله نهایی یورو ۲۰۱۶ مسجل کرد.

تیم ملی انگلیس نیز از گروه E در ورزشگاه ومبلی لندن به مصاف استونی رفت و حریف خود را با شکست ۲ بر صفر بدرقه کرد. این نهمین پیروزی متوالی انگلیس بود تا رکورد ۱۰۰ درصد برد این تیم در دور مقدمماتی یورو ثبت شود. در این دیدار ابتدا تئو والکات در دقیقه ۴۵ با فرار از عمق دفاع حریف گل نخست میزبان را به ثمر رساند. در نیمه دوم هم رحیم استرلینگ در دقیقه ۸۵ برای دومین بار دروازه استونی را باز کرد. انگلیس که صعود خود را از قبل مسجل کرده بود با این پیروزی ۲۷ امتیازی شد و جایگاه خود را در صدر جدول مستحکم‌تر کرد.

در این گروه تیم سوئیس میزبان سن مارینو بود و حریف خود را با حساب ۷ بر صفر در هم کوبید. این پیروزی صعود سوئیس به عنوان تیم دوم از گروه E را مسجل کرد چرا که تیم اسلوونی، رقیب سوئیس در این گروه برد خانگی مقابل لیتوانی را در دقیقه ۸۶ از دست داد تا فاصله این تیم با سوئیس در جدول رده‌بندی به ۵ امتیاز برسد و عملا سوئیس راهی مرحله نهایی یورو شود.

از گروه G تیم اتریش از قبل صعود خود را مسجل کرده بود. این تیم جمعه شب در خانه مونته نگرو دو بار از میزبان عقب افتاد اما هر بار جبران کرد و در نهایت مارسل سابیتزر در دقیقه ۹۰ گل سوم اتریش را هم به ثمر رساند تا این تیم ۳ بر ۲ برنده شود. پیش از این گل و در دقیقه ۸۷ ووچینیچ از مونته نگرو اخراج شده بود.

در این گروه روسیه و سوئد با پیروزی برابر حریفان خود رقابت را برای کسب دومین سهمیه صعود کننده از این گروه به روز پایانی کشاندند. از اتفاقات جالب این دو دیدار از دست دادن ضربه پنالتی توسط زلاتان ابراهیموویچ مقابل لیختن اشتاین بود که وی البته با گلزنی در نیمه دوم آن را جبران کرد.

نتایج دیدارهای جمعه شب به شرح زیر است:

گروه C

* مقدونیه صفر - اوکراین ۲

* اسلواکی صفر - بلاروس یک

* اسپانیا ۴ - لوکزامبورگ صفر

گروه E

* انگلیس ۲ - استونی صفر

* اسلوونی یک - لیتوانی یک

* سوئیس ۷ - سن مارینو صفر

گروه G

* لیختن اشتاین صفر - سوئد ۲

* مولداوی یک - روسیه ۲

* مونته نگرو ۲ - اتریش ۳