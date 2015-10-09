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۱۷ مهر ۱۳۹۴، ۲۲:۴۷

نانسی پلوسی:

انتخاب رئیس مجلس نمایندگان به عهده جمهوری خواهان است

انتخاب رئیس مجلس نمایندگان به عهده جمهوری خواهان است

رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان با بیان این که انتخاب رئیس این مجلس به عهده نمایندگان جمهوری خواه است برای همکاری با فرد انتخابی، اعلام آمادگی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «نانسی پلوسی» رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان برای همکاری نمایندگان دموکرات با رهبر انتخابی این مجلس از سوی جمهوریخواهان اعلام آمادگی کرد. وی در پیامی توئیتری نوشت: انتخاب رئیس جدید به عهده جمهوری خواهان است نه ما، اما اگر آنها فرد مورد نظر خود را انتخاب کنند، ما برای همکاری با او آماده ایم.

روز گذشته رهبر حزب اکثریت جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا از ریاست این مجلس انصراف داد تا فرد دیگری برای این پست انتخاب شود. «رایان کاستلو» نماینده مجلس نمایندگان خبر کناره گیری «کوین مک کارتی» رهبر اکثریت جمهوری خواه را اعلام کرد.

کاستلو به نقل از مک کارتی این خبر را در حالی اعلام کرده است که تصمیم مک کارتی انتخاب رئیس جدید کنگره را به تاخیر خواهد انداخت. قرار است فرد جدیدی جانشین جان بینر شود. بینر دو هفته پیش به طور غیر منتظرانه ای کناره گیری از ریاست مجلس نمایندگان آمریکا را اعلام کرد.

کد مطلب 2936634

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