مقاومت البرز هنوز به خود باوری نرسیده است/جوانی تیم هزینه دارد

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: مقاومت البرز در این فصل از رقابت ها با شرایط متعادل تری اقدام به جذب بازیکن کرد و تمرینات خود به موقع و حتی زودتر از تیم های دیگر آغاز کرد.

این تیم فصل جدید را با برد در اصفهان شروع کرد و این امیدواری را به وجود آورد که برخلاف فصل قبل نماینده استان البرز در بالاترین سطح فوتسال ایران عملکرد بهتری خواهد داشت و در تجربه دومین حضورش جایگاه بهتری در جدول رده بندی پیدا می کند.

اما هر چه مسابقات به جلوتر آمد این روند سیر نزولی به خود گرفت به نحوی که مقاومتی ها در چند هفته پایانی دور رفت بازی ها متحمل شکست های متوالی شدند و در نهایت در پایان نیم فصل مسابقات در جایگاه نازل دوازدهم جای گرفتند.

شاگردان رضا فلاح که اوایل شروع مسابقات در مقطعی حتی موفق به برد ۸ بر ۲ مقابل یاسین پیشرو قم یکی از تیم های خوب این فصل شده بودند و خود را به جمع تیم های بالا نشین رسانده بودند به یک باره در نتیجه گیری سیر نزولی پیش گرفتند تا آنجا که ماحصل شش بازی آخر آنها در نیم فصل اول تنها دو امتیاز بود.

مقاومت البرز تا پایان نیم فصل اول مسابقات از مجموع ۱۳ بازی خود موفق به کسب ۱۲ امتیاز شده است و تنها در سه بازی خود موفق به پیروزی شد که بیشتر این بردها در همان شش هفته اول اتفاق افتاد در این میان این نتایج و دلایل ناکامی نماینده استان البرز همواره به جوانی تیم ربط داده شده است و عنوان شده است که تیم مقاومت جوان و کم تجربه است و در خلال بازی ها و با افزایش توان فکری و تجربی بازیکنان بهتر می شود.

همواره گفته شده است که جوانانی که جذب شده اند تجربه بازی در لیگ برتر را ندارند و باید کمی صبوری به خرج داد تا روزهای خوب این تیم هم از راه برسد.

اما آیا به واقع به می توان به آینده این تیم امیدوار بود و آیا در نیم فصل دوم مسابقات که استرس واضطراب ناشی از باقی ماندن در کورس قهرمانی و سقوط نکردن تیم ها دوچندان می شود می توان امید به این داشت که تیم جوان مقاومت بهتر ازنیم فصل اول کسب امتیاز کند وخودش را به بالای جدول برساند؟

این ها سوالاتی است که در این خصوص در ذهن خیلی از فوتبال دوستان البرزی نقش می بندد و آنها نگران این هستند که تیم جوان البرز در دومین حضورش در لیگ برتر فوتسال نتواند فرصت و مجال لازم را برای بروز شایستگی هایش نشان بدهد.

در این ارتباط مدیرباشگاه و سرمربی مقاومت البرز معتقد اند این تیم به رغم شایستگی فراوان در کسب امتیازات لازم ناکام بوده و گذر زمان بخشی از مشکلات را حل می کند.

مدیرعامل باشگاه مقاومت البرز دراین ارتباط گفت: متاسفانه به رغم تلاش کادر فنی و بازیکنان در عین شایستگی موفق به کسب امتیازات لازم نمی شویم و نتایج اخیر تیم هم موید این موضوع است.

مستعدترین تیم لیگ برتر فوتسال هستیم

خالقی بیان کرد: مقاومت در حالی در بازی های اخیر خود نتوانسته امتیازات لازم را کسب کند که در تقابل با تیم های لیگ برتر با حداقل اختلاف شکست خورده است و به زعم کادرفنی تیم های مختلف یکی از مستعد ترین تیم های حاضر در این فصل محسوب می شود.

وی با بیان اینکه تیم جوانی در اختیار داریم و باید در قبال آن کمی صبور باشیم گفت: بیشتر بازیکنان جذب شده سابقه بازی در لیگ برتر را ندارند و باید این کسب تجربه در جریان مسابقات صورت بگیرد.

مدیرعامل باشگاه مقاومت البرز به برنامه های باشگاه برای تقویت تیم اشاره کرد وگفت: در تلاشیم با توجه به جاهای خالی که در فهرست تیم داریم اقدام به جذب سه بازیکن لیگ برتری کنیم. نیم فصل دوم شرایط خاص خود را دارد وباید برای روزهای سخت پیش رو تمهیدات لازم را بیندیشیم.

وی در ارزیابی نیم فصل اول مسابقات و عملکرد تیمش گفت: ما باید واقعیت های موجود را در نظر بگیریم و سپس در مورد کم و کیف عملکردها صحبت کنیم به نظرم می توانستیم بهتر از این نتیجه بگیریم با این حال باید تمام جوانب کار بررسی شود تا با رفع ایرادهای ونواقص تیم دوباره سیر صعودی بگیرد.

سرمربی تیم مقاومت البرز هم معتقد است تیمش بر روی اشتباهات فردی وکم تجربگی لطمه زیادی خورده است و در جمع آوری امتیازات ناموفق بوده است.

رضا فلاح اظهار کرد: مقاومت از حیث فنی وتاکتیکی فوتسال یکی از بهترین های نیم فصل اول بود اما متاسفانه در بسیاری موارد در عین شایستگی بر روی یک اشتباه فردی امتیاز از دست داده است.

وی افزود: ما جوانانی داریم که فضای لیگ برتر را تجربه نکرده بودند و همین کم تجربگی هزینه هایی را به ما تحمیل کرد با این حال به آینده خوشبینم ومعتقدم در فضای سنگین و پر التهاب نیم فصل دوم و تقابل تیم ها مقاومت می تواند روند صعودی داشته باشد وبه جایگاه خود درجدول سر و سامان دهد.

فلاح با بیان اینکه تیمش از حیث نتیجه گیری ۱۰ امتیاز با پیش بینی های ابتدای فصل فاصله دارد گفت: امیدوارم روند تحولات نیم فصل دوم وعملکرد تیم به گونه ای پیش برود که ما در دور برگشت بازی ها بتوانیم با کسب نتایج لازم به شرایط مان در جدول سرو سامان دهیم.

سرمربی مقاومت البرز تاکید کرد: بازیکنانم ۱۳ بازی رسمی با تمام تیم های حاضر در مسابقات داشته اند و به یک شناخت لازم و تجربه کافی از فضای لیگ برتر رسیده اند و امیدوارم این مولفه های مثبت کمک کند تا با ارائه بازی های هوشمندانه تر در دور برگشت در نهایت جایگاه خوبی را برای نمانینده البرز رقم بزنیم.

مقاومت از معدود تیم های سوپر لیگی ورزش البرز محسوب می شود و این روزها خیلی ها در این استان با وسواس و البته نگرانی پیگیر نتایج و عملکرد این تیم هستند.

صحبت های مدیرعامل و سرمربی تیم هم موید این موضوع است که مقاومت بیش از آنکه به دلیل فنی پایین نشین جدول شده باشد به واسطه جوانی وکم تجربگی بازیکنانش چوب خورده است.

حال باید دید این جوانی تیم که از آن به بنزین سبز یاد می شود می تواند ناجی نماینده استان البرز در نیم فصل دوم بازی ها باشد وآیا روند نتیجه گیری و جمع آوری امتیازات مقاومت سیر صعودی خواهد گرفت.

خبرنگار: مجتبی علی مردانی