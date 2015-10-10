آل سعود لیاقت خادمی حجاج را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی محمدی جمعه شب در مراسم بزرگداشت حاج حسن دانش قاری بین المللی یزدی کشته شده در فاجعه منا که در محل مسجد اعظم امامزاده جعفر (ع) یزد برگزار شد اظهار داشت: آل سعود برای آن که جنایات خود را در یمن بپوشاند گفته بود امسال بهترین حج را با هیچ مشکلی برگزار خواهد کرد اما خداوند به خاطر خون مردان و زنان و کودکان یمنی آن ها را به گونه ای رسوا کرد که با هیچ چیز قابل پوشیدن نیست.

وی ادامه داد: آن ها ادعا دارند خادم الحرمین هستند در حالی که در اصل خائن هستند و لیاقت خادمی حجاج را ندارند و تا به حال از امت مسلمان جهان عذرخواهی نکرده اند و مسئوللیت این فاجعه را به عهده نگرفته اند.

رییس سازمان اوقاف و امورخیریه کشور گفت: آل سعود همواره عنوان می کند خادم الحرمین هستند اما آن جایی که باید مسئولیت ها را بپذیرند قصور و کوتاهی خود را به گردن حجاج و مهمانان می اندازند . ان شاء الله خون پاک این حجاج بیگناه و مظلوم، خاندان و حکام آل سعود را بیش از گذشته رسوا خواهد کرد.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد کشته شدگان فاجعه منا اظهار داشت: حاج حسن دانش و حاج محسن حسنی کارگر و دیگر افرادی که به عنوان گروه تواشیح در این فاجعه با عزت از این دنیا رفتند، جامعه قرآنی، علما و بزرگان در مراسم های بزرگداشت آن ها با تکریم و ادب حضور یافتند.

وی با اشاره به اینکه ماهم باید به گونه ای زندگی کنیم که در نهایت مرگ با عزت داشته باشیم، افزود: این شهدا روز عید قربان در قربانگاه ابراهیم و اسماعیل با ذکر خدا به دیدار الهی شتافتند.

رییس سازمان اوقاف و امورخیریه کشور گفت: امام عادل و رهبری که پیرو ائمه اطهار و پیامبر اکرم و خداوند متعال است حافظ عزت مومنین و مسلمین است لذا پاسخ شجاعانه مقام معظم رهبری باعث شد رفتار حکام آل سعود عوض شود و اکنون نیز افرادی که ادعا دارند گوش به فرمان ولایت هستند باید مطیع دستورات ایشان در بیانات اخیرشان در مورد ممنوعیت مذاکره با آمریکا باشند.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان یزد نیز در این مراسم گفت: حاج حسن دانش یکی از نخبگان قرآنی استان یزد و کشور بود که زحمات زیادی برای جامعه قرآنی کشید و در نهایت انتخاب شد و به فیض شهادت رسید.

حجت الاسلام غلامرضا عادل تصریح کرد: ان شاءالله جامعه قرآنی ما با عمل به دستورات قرآن و پیروی از ولایت ادامه دهنده راه این عزیزان باشند.

در این مراسم که با حضور آیت الله ناصری نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد، میرمحمدی استاندار، جوکار نماینده مردم یزد و اشکذر و جمع کثیری از اقشار مختلف مردم برگزار شد رحیم خاکی و احمدی وفا از قاریان کشوری به تلاوت پرداختند و مداحی نیز از دیگر برنامه های این مراسم بود.