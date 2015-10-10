معرفی اعضاهیئت مدیره هفتمین دوره نظامی مهندسی ساختمان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه، پس از پايان انخابات نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه که طی روز پنج شنبه و در محل اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه برگزار شد، دو هزار و ۹۵۹ رای در حضور مدیر کل راه و شهرسازی استان شمارش و اعضاي اصلي و علي البدل هفتمين دوره انتخابات نظام مهندسي استان كرمانشاه همزمان با سراسر كشور مشخص شدند.

براساس این گزارش، در گروه عمران به ترتيب آقايان، امير هوشنگ اخويسي با۶۸۸ راي، محمد رضا حبيبي ۶۸۰، سيد حميدرضا كارگر ۶۶۶، حسن شرفي مال اميري ۵۸۷ و منوچهر پشنگ با ۵۵۰ راي، در گروه معماري، احسان داريوشي و سعيد مرادي بترتيب با ۷۱۵ و ۴۵۷ راي، در گروه برق، علي محمدي با ۸۲۰ و علي اصغر هتي با ۷۱۴ راي، در مكانيك، رضا كراني با ۶۶۹، در گروه شهر سازي خانم عادله صادقي با ۹۱۸ راي، در نقشه برداري طيب حيدري با ۹۷۶ و در گروه ترافيك علي محمد پناه با اخذ ۵۳۵ راي، از سوي شركت كنندگان در انخابات، بعنوان ۱۳ نفر اصلي انتخاب شدند.

در ادامه شمارش آرا، آقايان داريوش رضايي با۵۱۴ راي در گروه عمران، محمد علي زرافشاني با ۴۲۶ راي در گروه معماري، سيد علي رفيعي با ۶۵۶ راي در گروه برق، در مكانيك كيومرث با ۵۳۳ راي، در شهرسازي آقاي امير حسين شكرريز با۷۰۲، در نقشه برداري منوچهر كولاني با ۴۸۵ و در گروه ترافيك كامران بابا حيدريان با دريافت ۵۰۷ راي، از سوي هيات مسوول(نظارت و اجرايي) برگزاي انتخابات بعنوان اعضاي علي البدل معرفي شدند.

لازم به ذکر است، ششمين دوره اين انتخابات نظام مهندسی ساختمان سال ۹۱ برگزار شده بود.