اسامي پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت رشته هاي غير انتفاعي پنجشنبه اعلام مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، سازمان سنجش آموزش كشور اعلام كرد: داوطلباني كه ضمن تكميل فرم مربوطه و ارسال يا ارائه به موقع آن به موسسات ذي ربط ، متقاضي هر يك از كد رشته محل هاي تحصيلي موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غير دولتي در مرحله تكميل ظرفيت آزمون سراسري سال 84 شده اند ، مي توانند اسامي پذيرفته شدگان ذخيره كد رشته محل هاي تحصيلي ذي ربط را روز پنجشنبه 4 اسفند ماه در ويژه نامه نشريه پيك سنجش كه از طريق باجه هاي مطبوعاتي سراسر كشور توزيع مي شود ، مشاهده كنند.