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۲ اسفند ۱۳۸۴، ۱۶:۴۸

اسامي پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت رشته هاي غير انتفاعي پنجشنبه اعلام مي شود

اسامي پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت رشته هاي غير انتفاعي پنجشنبه اعلام مي شود

اسامي پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت رشته هاي تحصيلي آزمون سراسري سال 84 ، روز پنجشنبه 4 اسفند ماه جاري اعلام مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، سازمان سنجش آموزش كشور اعلام كرد: داوطلباني كه ضمن تكميل فرم مربوطه و ارسال يا ارائه به موقع آن به موسسات ذي ربط ، متقاضي هر يك از كد رشته محل هاي تحصيلي موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غير دولتي در مرحله تكميل ظرفيت آزمون سراسري سال 84 شده اند ، مي توانند اسامي پذيرفته شدگان ذخيره كد رشته محل هاي تحصيلي ذي ربط  را روز پنجشنبه 4 اسفند ماه در ويژه نامه نشريه پيك سنجش كه از طريق باجه هاي مطبوعاتي سراسر كشور توزيع مي شود ، مشاهده كنند.

کد مطلب 293669

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