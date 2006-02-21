گام به گام حركت پاسداران و بسيجيان بايد در راستاي تقويت ولايت فقيه باشد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي كل سپاه پاسداران، حجت الاسلام و المسلمين علي سعيدي در مراسم توديع حجت الاسلام و المسلمين محمد هادي رضايي و معارفه حجت الاسلام حيدر مصلحي به عنوان نمايندگي جديد ولي فقيه در نيروي هوايي سپاه افزود: رسالت سپاه پاسداران صيانت و حفاظت از انقلاب اسلامي است بنابراين لحظه لحظه حركت سپاه بايد در راستاي منويات فرمانده معظم كل قوا و حركت رهبري باشد.

وي در ادامه اظهار كرد: تهديدات آينده نظام بسيار پيچيده است و سپاه پاسداران و به خصوص نمايندگي ولي فقيه براي شناسايي چالش ها و تهديدات جديد، بيش از گذشته نيازمند يك مجموعه منسجم و قوي با مديريت قوي و هدفمند است.

حجت الاسلام و المسلمين سعيدي با تبيين نقش روحانيت و جايگاه آن در امور كشور ادامه داد: از ديرباز به خصوص در صدسال اخير تاريخ معاصر ايران در مورد نقش روحانيت و جايگاه آن و اينكه روحانيت در امور اداري و جاري كشور ايفاي نقش كند يا نه، نظرات متفاوتي بوده است. عده اي از آنها نظرشان اين بود كه روحانيت تخصص و رسالت هدايت و ارشاد مردم را دارند و مقام معنوي و ارشادي هستند كه ورودشان به عرصه هاي اجرايي آنها رااز نقش اصلي باز مي دارد و نمي توانند نقش خود يعني هدايت و ارشاد را ايفا كنند. عده اي از روي غرض ورزي و برخي از فهم ناقص خودشان چنين برداشتي داشتند و از شكل گيري حكومت ديني در كشور جلوگيري مي كردند.

وي در تشريح نظريه دسته دوم گفت: ديدگاه دوم رنگ دلسوزانه به خود مي گرفت. طرفداران نظريه دوم مي گفتند مقام روحانيت مقدس است و چالش ها و مشكلاتي كه در كارهاي اجرائي وجود دارد تاثير منفي روي كار روحانيت مي گذارد و نتيجه مي گرفتند بهتر اين است كه پيشاني اجرايي روحاني نباشد تا قداست و معنويت روحانيت حفظ شود و باقي بماند.

نماينده ولي فقيه در ادامه با بيان نظريه سوم تاكيد كرد: اصولا نقش روحانيت و در راس آن نقش فقها در دوران غيبت امام عصر ارواحنا فداه تداوم راه امامت و نبوتاست. روحانيت ادامه دهنده راه غدير خم و رسالتش تحقق اهداف امامت و نبوت در بستر فقاهت است.

وي تصريح كرد: ائمه معصومين عليهم السلام اسوه و الگو بودند و هدايت جامعه با رفتار و كردار و عملكردشان بود. وظيفه اصلي ائمه معصومين (ع) حفظ كيان اسلام است و هر فقيه، عالم و روحاني نيز اين وظيفه خطير را به عهده دارد و يكي از مهم ترين وظايف روحانيت استخراج منابع متناسب بر نياز عصر بر مبناي كتاب، سنت، اجماع و عقل است.

نماينده ولي فقيه در سپاه يادآور شد: وظيفه دوم فقها تشكيل حكومت ديني و اداره حكومت ديني است. همه فقها به عنوان يك واجب كفايي عهده دار تشكيل حكومت ديني بوده اند.

وي افزود: علي رغم گذشت 27 سال از انقلاب اسلامي و برطرف شدن بسياري از شبهات هنوز هم عده اي در تلاش براي لطمه زدن به قداست دين خدا و روحانيت هستند. قداست روحانيت كه از قداست دين خدا بالاتر نيست و امام حسين (ع) براي حفظ اسلام و دين خدا خون پاكش را در در راه خدا فدا كرد و تاريخ نشان داده روحانيت نيز در اين راه همه هستي خود را به ميدان آورده است.

سعيدي اظهار داشت: سومين مسئله ائمه معصومين (ع) اداره جامعه بود. نظام احسن يا به تعبير ديگر دولت كريمه تعريفش همين بود كه دو عنصر قانون برتر و مديريت برتر را داشته باشد. همان مدلي كه ذات باري تعالي تعيين كرده است، حكومتي كه منشاء مشروعيت الهي داشته باشد عالي ترين قداست را دارد كه تجلي كامل آن نيز قرآن و شخص پيامبر اكرم (ص) است.

وي افزود: نقش ائمه معصومين (ع) تحقق دو ركن اصلي است. تحقق قرآن در جامعه و اعمال مديريت برتر كه خودشان هستند.

حجت الاسلام و المسلمين سعيدي در ادامه عنوان كرد: چهارمين مسئوليت ائمه معصومين (ع) پاسداري از اسلام و حريم قانون و مديريت است و وظيفه پاسداري از كيان اسلام در هيچ شرايطي ساقط نمي شود. البته بستگي به شرايط عصر دارد، امير المومنين (ع) پنج سال حكومت ديني را اداره كرد، امام حسين (ع) قيام عاشورا را پايه ريزي كرد و امام باقر (ع) و امام صادق (ع) انقلاب فرهنگي كردند در دوران غيبت هم براي مراجع ما اين وظايف وجود دارد.

وي با گراميداشت ياد و خاطره شهيد آيت الله محلاتي نخستين نماينده امام راحل (ع) در سپاه پاسداران خاطرنشان كرد: حوزه نمايندگي ولي فقيه نقش تعيين كننده اي در جهت گيري سپاه و كمك به فرماندهان در اداره سپاه داشت. چه در دفاع مقدس و چه در دوران پس از جنگ اين نقش را شفاف و بارز ديديم هم فرماندهان و هم پاسداران نيز به خوبي پذيراي روحانيون در بدنه سپاه بوده اند.

نماينده ولي فقيه در سپاه در پايان با تمجيد از تلاشهاي حجت الاسلام رضايي در طول دوران تصدي مسئوليت نمايندگي ولي فقيه در نيروي هوايي گفت: اميدوارم همكاري سردار سلامي فرمانده نيروي هوايي با حجت الاسلام مصلحي نمايندگي ولي فقيه جديد نيروي هوايي زمينه تحول كيفي را فراهم كند.

همچنين سردار حسين سلامي فرمانده نيروي هوايي سپاه در اين مراسم گفت: پاسداران واقعا عاشورايي هستند به همين خاطر با شهادت طراوت مي گيرند وقتي كه در روز عرفه پاسداران شهيد مي شوند معنويت و عشق جاري مي شود.

وي تاكيد كرد: جنگ واقعي جنگ اعتقادي است، دشمن از تجهيزات ما نمي ترسد. از ايمان، باور و اعتقادات ما نگران است. در نقطه مقابل، تا ما احساس اعتماد به نفس اعتقادي داريم. از دشمنان نمي ترسيم و تا به اهدي الحسنين اعتقاد داريم كه به شهادت برسيم پيروزيم و زنده بمانيم نيز پيروز هستيم.

فرمانده نيروي هوايي سپاه افزود: وقتي اعتقاد داريم اگر صابر باشيم دين خدا را ياري مي كنيم خدا هم ما را ياري مي كند، امكان ندارد عقب نشيني كنيم. جنگ امروز بر سر تسخير ذهن ها، انديشه ها و اعتقادات است.

سردارسلامي تاكيد كرد: بايد شخصيت شهدا در سپاه تكثير شود. پاسداران به معرفت، شناخت و باور نياز دارند و اين را در جريان آميختگي با روحانيت جستجو مي كنيم.

فرمانده نيروي هوايي در پايان اظهار داشت: نقش حوزه نمايندگي در معنويت بخشي به سپاه برجسته است و ما به روحانيت بسيار نياز داريم.