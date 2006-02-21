شوراي ورزش قهرماني از مديريتهاي جزيره اي جلوگيري مي كند

به گزارش خبرگزاري" مهر" مهرزاد حميدي معاون سازمان و رئيس مركز ملي مديريت وتوسعه ورزش كشوردرگفتگو با سايت خبري سازمان تربيت بدني ضمن بيان مطلب فوق افزود: در راستاي اجرايي كردن نظام جامع توسعه تربيت بدني، ايجاد همگاني و انسجام در بين نهادها و بخشهاي مختلف ورزش كشور وتعيين وظايف و تقسيم كارملي درحوزه ورزش قهرماني، شوراي ورزش قهرماني راه اندازي شد.

حميدي درخصوص وظايف شوراي ورزش قهرماني گفت: اين شورا مسئوليت سياستگذاري، تصويب برنامه هاي كلان و ايجاد هماهنگي در بين نهادهاي ورزش قهرماني را برعهده دارد. بطوريكه ازجمله وظايف مهم اين شورا موضوع نظارت بر فعاليتهاي ورزش قهرماني دستگاههاي مختلف است كه پس تدوين سياستها، نظارت ازمجراي شوراي ورزش قهرماني انجام خواهد شد.

رئيس مركزملي مديريت توسعه ورزش كشور در ادامه با اشاره به اين مطلب كه شوراي ورزش قهرماني به رياست معاون رئيس جمهور ورئيس سازمان تربيت بدني برگزارخواهد شد و دبيري اين شورا نيزبه عهده رئيس مركزتوسعه ورزش قهرماني است، گفت: پشتوانه نظري ساختار اين شورا جلوگيري ازمديريتهاي منفك وجزيزه اي در ورزش كشور است. به واقع ازجمله اهداف اين شورا ايجاد هماهنگي و تعيين مسيرهاي قهرماني دربخشها وحوزه هاي مختلف است.