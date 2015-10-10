حجت‌الاسلام والمسلمین جواد رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تهیه و انتشار نمایه نشست های علمی حوزه علمیه یکی از برنامه های اداره کل امور پژوهشی حوزه های علمیه است که در هر سال حداقل دو شماره تدوین و انتشار می یابد.

وی ادامه داد: در این نمایه چکیده نشست های علمی که در حوزه های علمیه برگزار می شود تدوین و منتشر می شود تا مورد استفاده علاقه مندان حوزوی قرار گیرد.

حجت الاسلام رفیعی با بیان اینکه امسال شناسه کتابخانه های تخصصی حوزه تدوین می شود اظهار کرد: این شناسه به معرفی کتابخانه های تخصصی می پردازد.

مدیرکل امور پژوهشی حوزه های علمیه تاکید کرد: تعداد قابل توجهی کتابخانه تخصصی در حوزه دین در قم مشغول فعالیت هستند و بیان ظرفیت ها و امکان استفاده از این مجموعه ها و معرفی آنها به کسانی که در حوزه دین فعالیت دارند بسیار مناسب است.

وی تصریح کرد: امسال برنامه ریزی می کنیم کتابخانه های تخصصی حوزه از طریق سایت معاونت پژوهش و نیز در قالب انتشار کتاب معرفی شوند.