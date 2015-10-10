ساخت دوربینی با ۱۶ لنز برای ثبت تصاویر ۵۲ مگاپیکسلی

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوربین که در واقع ۱۶ دوربین را در دل خود جای داده است محصول شرکت Light است که به تازگی کار خود در «سیلیکن ولی» آمریکا را آغاز کرده است.

تصویربرداری باکیفیت در نور کم از مهمترین ویژگیهای این دوربین خاص به شمار می آید.

مهندسانی که این پروژه را پیش برده اند از ۱۶ لنز معمولی دوربین های رایج تلفن های همراه هوشمند استفاده کرده اند. آنها این لنزها را در بدنه دوربین جدید تعبیه کرده و در واقع دستگاهی متشکل از ۱۶ لنز برای تصویربرداری ارایه کرده است.

در زمان فشردن دکمه، به طور همزمان ۱۰ لنز عمل می کند که در این حین هر یک بر روی بخشی از تصویر مورد نظر متمرکز می شود.

پس از پایان این مرحله، تصاویر به دست آمده بر اساس الگوریتم تصویرسازی مخصوصی با یکدیگر تلفیق شده تا در نهایت تصویری بزرگ ارایه شود که کاربر با توجه به سلیقه اش بر روی بخش یا بخشهایی از تصویر فوکوس کند.

امکان تهیه ویدیو با این محصول جدید نیز وجود دارد اما انجام این کار نه با استفاده از ۱۰ لنز به طور همزمان بلکه مانند سایر دوربین ها صورت می گیرد.

شرکت سازنده با اعلام اینکه قیمت این دوربین ۱۶۰۰ دلار است، خبر از آغاز فروش آن از تابستان سال ۲۰۱۶ داده است.