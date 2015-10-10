نرخ دولتی ۲۳ ارز صعودی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ بانکی دلار آمریکا امروز با دو ریال افت ۲۹,۹۵۵ ریال، پوند انگلیس با ۶۵ ریال افزایش ۴۵,۹۱۲ ریال و یورو با ۳۰۵ ریال رشد ۳۴,۰۲۵ریال تعیین شد.

نرخ هر فرانک سوئیس ۳۱,۱۴۰ ریال، کرون سوئد ۳,۶۵۳ ریال، کرون نروژ ۳,۷۰۴ ریال، کرون دانمارک ۴,۵۵۹ ریال، روپیه هند ۴۶۳ریال، درهم امارات متحده عربی ۸,۱۵۶ریال، دینار کویت ۹۹,۱۹۰ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۸,۶۹۷ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۴,۹۰۷ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۸۶۶ ریال، ریال عمان ۷۷,۸۰۶ ریال و دلار کانادا ۲۳,۱۳۷ ریال است.

راند آفریقای جنوبی ۲,۲۴۴ ریال، لیر ترکیه ۱۰,۲۸۶ ریال، روبل روسیه ۴۸۵ریال، ریال قطر ۸,۲۲۶ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۵۲۳ریال، لیر سوریه ۱۵۹ ریال، دلار استرالیا ۲۱,۹۶۷ ریال، ریال سعودی ۷,۹۸۸ ریال، دینار بحرین ۷۹,۴۱۱ ریال، دلار سنگاپور ۲۱,۴۷۶ ریال و ده روپیه سریلانکا۲,۱۳۶ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ یکصد روپیه نپال ۲۸,۹۱۰ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۳۴۵ ریال، دینار لیبی ۲۲,۲۷۲ ریال، یوان چین ۴,۷۲۰ ریال، یکصد بات تایلند ۸۴,۲۸۵ ریال، رینگیت مالزی ۷,۲۴۸ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۶,۰۹۴ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰,۹۰۹ ریال، افغانی افغانستان ۴۶۶ ریال، منات آذربایجان ۲۸,۶۳۲ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۱,۷۴۵ ریال، سامانی تاجیکستان ۴,۵۹۸ ریال و بولیوار ونزوئلا ۴,۷۱۸ ریال اعلام شد.