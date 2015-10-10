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۱۸ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۳۷

اعلام تعداد اجراهای عمومی در دو بخش جشنواره تئاتر مقاومت

اعلام تعداد اجراهای عمومی در دو بخش جشنواره تئاتر مقاومت

نمایش‌های خیابانی و صحنه ای در دو بخش اجرای عمومی جشنواره تئاتر مقاومت که از ۳۱ شهریور ماه آغاز شده اند، تاکنون ۱۹۵ اجرا داشته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش های خیابانی و صحنه ای جشنواره تئاتر مقاومت که از ۳۱ شهریور ماه هم زمان با بزرگداشت هفته دفاع مقدس آغاز شده اند، تاکنون ۱۹۵ اجرا داشته اند.

در بخش صحنه ای ۱۰ استان تهران، خوزستان، کرمانشاه، ایلام، گلستان، قزوین خراسان رضوی، همدان، فارس و اردبیل مهمان ۱۸ نمایش بوده و خواهند بود. در بخش خیابانی نیز ۱۱ نمایش در ۵ استان تهران، خوزستان همدان، هرمزگان، کرمانشاه، اجرا داشته اند.

در مجموع نیز این ۲۹ اثر ۱۹۵ شب به صحنه رفته اند. موضوع این نمایش ها دفاع مقدس و رخدادها و تحولات سیاسی و اجتماعی منطقه و مسایل اجتماعی روز بوده است.

پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت به همت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و بنیاد روایت با دبیری حسین پارسایی در قالب اجرای عمومی آثار منتخب تهران و سایر شهر های ایران از ۳۱ شهریور تا هفتم آذر ۱۳۹۴ برگزار می شود.

کد مطلب 2936826
آروین موذن زاده

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