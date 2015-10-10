استراتژی ۳ مرحله ای ناسا برای رسیدن به مریخ

به گزارش خبرگزاری مهر، آژانس فضانوردی آمریکا در نظر دارد تا از سال ۲۰۳۰ به بعد پای نخستین فضانوردانش را به سیاره سرخ باز کند. اما تا آن زمان اطلاعات ارزشمند زیادی از بابت حضور فضانوردان در مدارهای پایین زمین جمع آوری کرده تا در ابتدا گامهای محکمی بر روی ماه گذاشته شده و سپس راهی مریخ شود.

از این رو می توان گفت ناسا پروژه سه مرحله ای را برای رسیدن به سیاره سرخ آغاز کرده است. این طرح کلی به تازگی و در قالب گزارش ۳۶ صفحه ای و تحت عنوان «سفر به مریخ: گامهای بعدی پیشگامانه در اکتشافات فضایی» ارایه شده است.

در بیانه جدید ناسا آمده است: این استراتژی افق چشم انداز اهداف ما را نشان می دهد که در آن به فاکتورهای مختلفی از جمله بودجه، اولویت های سیاسی، دستاوردهای جدید علمی و فناورانه توجه خاصی می شود.

ناسا اعلام کرده که این برنامه سه مرحله ای عملا آغاز شده و هم اکنون در فاز نخست آن قرار دارد. حضور فضانوردان ناسا و سایر کشورهای جهان در ایستگاه فضایی بین المللی بخش مهمی از فاز اول این استراتژی محسوب می شود. بر اساس آنچه که پیشتر اعلام شده است، این ایستگاه فضایی که در واقع یک آزمایشگاه گران قیمت (بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار) شناور در اطراف زمین به شمار می آید تا سال ۲۰۲۴ به کار خود ادامه خواهد داد.

ایستگاه فضایی بین المللی هم اکنون در ارتفاع ۴۰۰ کیلومتری زمین قرار داشته و به دور آن می چرخد. فضانوردانی که برای بازه های زمانی کوتاه و بلند در این آزمایشگاه حضور دارند مجموعه آزمایشاتی را انجام می دهند که در سیاستگذاری های ناسا جهت آغاز فاز دوم و در نهایت سوم این استراتژی نقش تعیین کننده ای دارد.

در چشم اندازی که ناسا برای توسعه اکتشافات فضایی خود تعریف کرده است، تا سال ۲۰۲۵ فضانوردانی راهی ماه خواهند شد.