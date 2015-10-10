ایسنا نوشت: به تازگی وب سایت fast food menu prices عکسی منتشر کرده که تشریح می‌کند در بدن انسان یک ساعت پس از خوردن یک همبرگر چه فرآیندی اتفاق می‌افتد. در مطالب این تصویر ادعاد شده که بدن برای هضم تنها این ماده خوراکی بیش از سه روز زمان صرف می‌کند.

بر اساس آنچه در این تصویر گرافیکی منتشر شده ۱۰ دقیقه پس از خوردن یک همبرگر، ترکیب‌های شیمیایی به منظور ایجاد احساس رضایت ترشح می‌شوند. این فرآیند همچون داروهایی مثل کوکائین عمل کرده و تمایل به خوردن غیرارادی را افزایش می‌دهد.

در ادامه پس از گذشت ۲۰ دقیقه، بدن میل به خوردن یک همبرگر دیگر دارد چراکه سطح بالایی از شیرین‌کننده ذرت با فروکتوز و سدیم موجود در این خوردنی هر دو اعتیادآور هستند. پس از نیم ساعت از گذشت زمان خوردن همبرگر، فرد احساس می‌کند آب بدنش را از دست داده چراکه سطح بالایی از نمک دریافت کرده است.

با گذشت یک ساعت پس از خوردن این غذا، فرآیند کند هضم آن اتفاق می‌افتد و ممکن است بیش از سه روز طول بکشد تا یک همبرگر به طور کامل هضم شود.

اما انتشار این تصویر بی‌دردسر هم نبوده و برخی از متخصصان را به انتقاد واداشته است. از جمله «پرییا تئو»، متخصص تغذیه و سخنگوی انجمن رژیم غذایی انگلیس با تمام ادعاهای مطرح شده در این وب‌سایت در مورد فرآیند هضم یک همبرگر در بدن موافق نیست و برخی از آن‌ها را اغراق‌آمیز می‌داند.

این پزشک با بیان اینکه در ۱۰ دقیقه نخست، مغز غذاهای پرکالری را ترجیح می‌دهد، اظهار داشت: به طور طبیعی همه افراد غذاهای با میزان چربی بالا را دوست دارند. این گونه مواد خوراکی خوش‌طعم‌تر هستند و انبوهی از انرژی در آن‌ها وجود دارد. همچنین خوردن همبرگر با افزایش سطح قند همراه است. هر چند لزوما قند بدن را به سطح غیرمعمول افزایش نمی‌دهد.

سخنگوی انجمن رژیم غذایی انگلیس افزود: گفته می‌شود همبرگر دارای سطح بالایی از شیرین کننده ذرت با فروکتوز و سدیم است که هر دو اعتیادآور هستند که البته این ادعا از آزمایشی محدود روی موش‌ها مطرح شده و به همین دلیل هنوز نمی‌توان صحت آن را روی نمونه‌های انسانی تایید کرد.

این پزشک در پاسخ به این ادعا که خوردن همبرگر به دلیل دارا بودن سدیم موجب از دست رفتن آب بدن می‌شود، گفت: به نظر میزان نمک موجود در این ماده خوراکی به اندازه‌ای نیست که موجب کاهش آب بدن شود اما با این حال لازم است از مقدار نمک موجود در آن آگاهی داشته باشیم.

این پزشک افزود: همچنین این ادعا وجود دارد که بدن فرد پس از خوردن همبرگر تمایل دارد مجدد یک همبرگر دیگر مصرف کند اما من مخالف آن هستم. ممکن است فرد به دلیل آنکه فکر می‌کند به اندازه کافی غذا نخورده است به مصرف یک همبرگر دیگر روی آورد اما تصور نمی‌کنم بدن به طور طبیعی این واکنش را از خود نشان دهد.

«پرییا تئو» همچین در مورد روند هضم این خوردنی معتقد است از آنجایی همبرگر حاوی میزان چربی بالایی است روند هضم آن کند می‌شود اما نمی‌توان مدت زمان دقیق آن را تعیین کرد.