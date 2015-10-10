اختلال جهانی در سرویس ذخیره سازی آنلاین گوگل

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته میلیونها کاربر گوگل در سراسر جهان برای ساعتهای طولانی امکان دسترسی به ذخیره ساز آنلاین این غول فناوری را نداشتند که این مسأله اختلال زیادی در کارهای روزمره کاربران آنلاین سراسر جهان به وجود آورد.

اگرچه طی ساعات گذشته دسترسی نسبی به این سرویس فراهم شده است اما کیفیت و پایداری همیشگی را ندارد و این مسأله نگرانی کاربرانی را به دنبال داشته که انبوه داده های ارزشمند خود از جمله فایل های محرمانه، تصاویر و ویدئوها را در این سرویس ذخیره سازی می کنند.

گوگل درایو به عنوان یکی از اصلی ترین سرویس های غول فناوری دنیا به شمار می آید اما روز گذشته میلیونها کاربر آنلاین در سراسر جهان را ناامید کرد.

این برای نخستین بار نیست که سرویس های مختلف گوگل برای مدتی دچار اختلال می شوند اما از دسترس خارج شدن گوگل درایو این شرکت آن هم در این مقیاس قابل توجه امری بی سابقه بوده است.

گوگل در پست توئیتری خود تنها به بیان این عبارت اکتفا کرده است: ما می دانیم که مشکلی درخصوص گوگل درایو وجود دارد اما در صدد رفع آن هستیم.