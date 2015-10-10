شیعیان نخبگان طب سنتی اسلامی در دنیا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بیوتروریسم با موضوع ضرورت احیای طب اسلامی پنج شنبه ۱۶ مهر با حضور اساتید و صاحبنظران و با مشارکت پایگاه جامع اطلاع رسانی امام مهدی(ع) و جنبش مردمی احیای سبک زندگی اسلامی در فرهنگسرای امام برگزار شد.

محمد حسین رجبی دوانی، مورخ و پژوهشگر تاريخ اسلام، در این مراسم با اشاره به توجه تعالیم اسلام و احکام الهی به سلامت جامعه بشری، گفت:در تعالیم اهل‌بیت(ع) به تمام نیازهای انسان در زمینه طب و سلامتی توجه شده است و باید گفت که اولین معلم پیامبر رحمت(ص) است.

این مورخ و پژوهشگر تاريخ اسلام با اشاره به اینکه طب در زمان عرب جاهلی با خرافه روبرو بود، اضافه کرد: اگر فرد بیمار بهبود می یافت از کاهن معبد تشکر می کردند و اگر فرد بیمار از بین می رفت به پای ارواح خبیثه نوشته می شد لذا طب در آن زمان معنا نداشت.

وی با بیان اینکه همزمان با ظهور اسلام، پیامبر اکرم(ص) در کنار سایر تعالیم الهی به مسئله سلامت و البته بهداشت مسلمانان پرداختند، اظهارکرد: به عنوان مثال می توان به موضوع روزه در تعالیم اسلامی اشاره کرد که با تحقیقات انجام شده از سوی دانشمندان ثابت شده این عمل دینی برای سلامتی مؤثر است.

وی با اشاره به مطلب بالا ادامه داد: در دین مبین اسلام بر کراهت خوردن غذا یا نوشیدنی داغ و یا پرهیز از پرخوری اشاره شده است که امروزه محققان نیز با پژوهش و بررسی به این موضوع پی برده اند که رعایت این مواد به سلامتی کمک شایانی می کند.

وی ضمن یادآوری موضوع تاریخی مبنی براینکه وقتی پزشکی به مدینه می رفت با بیماری مواجه نمی شود و دلیل آن نیز نهادینه شدن مسائل بهداشتی در جامعه مسلمانان بود که توسط تعالیم پیامبر رحمت (ص) صورت گرفته بود، افزود: مردم دنیا در زمینه طب و مسائل بهداشتی با ضرر مواجه شدند زیرا قرار بود توجه به تعالیم بهداشتی بعد از پیامبر رحمت(ص) از طریق اهل‌بیت(ع) ایشان رواج و رونق یابد که با خیانت افراد مواجه شد و هم اکنون تعالیم امام رضا(ع) و امام صادق(ع) در این زمینه برای پیروان ایشان به یادگار مانده است.

این مورخ و پژوهشگر تاريخ اسلام با بیان اینکه اگر اهل‌بیت(ع) در رأس حاکمیت بودند طب اسلامی در سطح جهانی گسترش پیدا می کرد، افزود: برای نهادینه شدن یک فرهنگ در جامعه نیاز به قدرت سیاسی است و به دلیل عدم تحقق قدرت سیاسی این مهم تحقق پیدا نکرد.

رجبی دوانی با اشاره به اینکه در زمان آل بویه نخستین متن پزشکی و طبی در دسترس مسلمانان قرار گرفت، تصریح کرد: همزمان با قرن چهارم و پنجم هجری قمری دوران طلایی تمدن اسلام با برقراری حکومت آل بویه شکل گرفت زیرا در این دوره دانشمندان با ارزشی همچون ابن سینا، ابوریحان بیرونی و غیره در زمینه طب سنتی به موفقیت های شایانی دست یافتند.

وی با اشاره به اینکه در آن زمان حکومت شیعه آل بویه بر بخش اعظمی از کشورمان حکومت می کرد و هرگاه شیعیان از رأس امور کنار گذاشته شدند چنین اموری با افول مواجه شد، گفت: در زمان فاطمیان نیز همین اتفاق رخ داد زیرا آنها توانستند با بهره ای که از اهل بیت(ع) برده بودند تمدن عظیم پزشکی در شمال آفریقا براه بیاندازند.

تدریس آثار دانشمندان ایرانی در برترین مراکز علمی اروپا

رجبی دوانی با اشاره به دستاوردهای دانشمندان ایرانی مسلمان در زمینه رواج طب ایرانی– اسلامی، بیان کرد: آثار دانشمندان ایرانی نظیر ابن‌سینا و محمد بن ‌زکریای رازی در زمینه طب تا ۶ قرن در برترین مراکز علمی اروپا تدریس می شد لذا این نشان دهنده اهمیت و موفقیت طب اسلامی است.

این مورخ و پژوهشگر تاريخ اسلام ادامه داد: شخصیت های بزرگ شیعیان که در زمینه های گوناگونی نظیر فقه، ریاضی، نجوم، فلسفه و غیره صاحب نظر بودند همگی در عالم طبابت هم صاحب نظر بودند و افرادی چون ابن‌سینا، علامه حلی، خواجه نصیرالدین طوسی و غیره از جمله آنها بشمار می آیند.

رجبی دوانی با اشاره به اینکه پیشرفت علم طب در بین دانشمندان شیعی در راستای تحصیل معرفت الهی بوده است، اظهار کرد: هرگاه به سیره اهل بیت(ع) توجه درستی شد در تمام عرصه ها نظیر بهداشت شاهد توسعه و پیشرفت آن علم بوده ایم.

وی با بیان اینکه حکام آن دوره توجه زیادی به علوم نمی کردند اما با به راه افتادن نهضت ترجمه درزمان هارون و ترجمه آثار علمی گوناگون دانشمندان یونانی، هندی و غیره اهمیت علوم برای همه بارز شد، گفت: با ادامه این روند اولین بیمارستان در بغداد توسط هارون تأسیس شد تا بیماران در این مکان معالجه و درمان شوند.

رجبی دوانی با اشاره به اینکه غربی ها اذعان می کنند که پدر علم فیزیولوژی یک مسلمان است، تأکید کرد: ریاست بیمارستان بغداد با محمد بن ‌زکریای رازی بود و این درحالی است که در آن زمان فقط ۲۴ پزشک مشغول به طبابت بودند.

این مورخ و پژوهشگر تاريخ اسلام با اشاره به اینکه برخی از شاهزادگان اروپایی توسط طبیبان مسلمان درمان شده اند، افزود: دارالحدیث قم کتاب های ارزشمندی در ارتباط با تعالیم طبی از اهل بیت(ع) جمع آوری کرده است؛ البته نباید از یاد برد که در آن زمان پزشکان زن نیز وجود داشتند که اسمشان در تاریخ ثبت شده است.

رجبی دوانی ضمن اشاره به تفاوت دیدگاه اسلام و غرب به موضوع طب و سلامتی، اظهار کرد: طبابت در غرب برای بدست آوردن سود بوده و نگاه تجاری به این امر در بین طبیبان وجو داشته است در حالی که در اسلام طبیبان برای رفع مشکل بندگان خداوند به این حرفه مشغول بوده اند.

وی با تأکید براینکه دستاوردهای کشورهای غربی در زمینه های گوناگون نظیر طب مدیون آثار مسلمانان است، خاطرنشان کرد: امیدوارم با توجه به سخنان رهبر انقلاب در این زمینه، نظام جمهوری اسلامی بتواند با تلاش فراوان، افراد برجسته طب سنتی را به جهانیان معرفی کند تا چشم همه دنیا خیره بماند.