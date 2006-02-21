وزير تعاون در گفتگو با"مهر":سهم بخش تعاون از دارايي هاي كشور افزايش مي يابد/ تشكيل شركت هاي تعاوني استاني موجب بزرگي حجم دولت نمي شود

محمد ناظمي اردكاني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" گفت: شركت هاي تعاوني استاني طبق قانون تعاون اداره و غير دولتي محسوب مي شوند.

وي افزود: براساس اصل 44 قانون اساسي، سهم بخش تعاون از اقتصاد كشور افزايش مي يابد به طوري كه اين سهم تا پايان برنامه چهارم توسعه به 15 درصد و تا پايان برنامه پنج ساله توسعه 25 درصد خواهد رسيد.

ناظمي اردكاني تاكيد كرد: به عبارت ديگر، با اين كار سهم بخش تعاون از دارايي هاي كشور نيز افزايش مي يابد.

وزير تعاون ابراز اميدواري كرد: با توجه به رويكردهاي جديد در اين وزارتخانه، برنامه هاي پيش بيني شده براي افزايش سهم بخش تعاون از اقتصاد كشور تحقق يابد.

وي تاكيد كرد: در قالب توزيع سهام عدالت، همان ميزاني كه سهم بخش دولتي در سال هاي مختلف از فعاليت هاي اقتصادي كاهش مي يابد، سهم بخش تعاون در اقتصاد افزايش پيدا مي كند.

وزير تعاون در ادامه با اشاره به اين كه برخي نمايندگان مجلس طرح ادغام وزارت تعاون با كار و امور اجتماعي را مطرح كرده بودند،خبر داد: هم اكنون اين ادغام به طور كامل منتفي شده است.