آموزش کم خطرترین درمان مشکلات زیبایی دندان ها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهدی عباسی دبیر علمی پانزدهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی ایران با اعلام این خبر، گفت: یکی از مهمترین محورهای کنگره پانزدهم ، آموزش انتخاب بهترین و کم خطرترین درمان جهت مشکلات زیبایی دندانها و آشنایی هر چه بیشتر دندانپزشکان با روشهای مختلف درمانی و انتخاب مناسب ترین درمان ها برای افراد جامعه است.

وی افزود: زیبایی دندان ها یکی از مهمترین مسائلی است که همواره مورد توجه افراد است و هر فرد خواستار زیبایی دندان ها و لبخندی زیبا است.

عباسی اظهار داشت : به طورمثال از عمده مواردی که باعث می شود دندان های فرد ظاهری نازیبا داشته باشد موارد چون بدرنگی ، عدم هماهنگی شکل دندانها و نامرتب بودن دندانها است و برای حل این موارد راه حل های مختلفی وجود دارد که دندانپزشک براساس شرایط بیمار باید کم خطرترین روش را برای بیمار انتخاب کند تا صدمه کمتری به دندانهای بیمار وارد شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اظهار داشت: در صورتی که تنها مشکل فرد ، زردی رنگ دندانها باشد ، بهترین روش درمان ، استفاده از روشهای سفید کردن دندانهاست که تقریبا روش بی خطری است چرا که در گذشته بعضی افراد از روکش دندانی جهت حل این مشکل استفاده می کردند که بافت زیادی از دندان ها را از بین می برد .

پانزدهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی ایران با شعار «آفرینش لبخندی زیبا در اجتماعی فاقد پوسیدگی»، از ۱۹ تا ۲۲ آبان ۹۴ در هتل المپیک تهران برگزار می شود.