به گزارش خبرنگار مهر، کیوان کثیریان دبیر نهمین جشن بزرگ انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی در نشست رسانه‌ای که صبح امروز ۱۸ مهرماه با حضور جعفر گودرزی و سحر عصرآزاد از اعضای شورای مرکزی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران در محل خانه سینما برگزار شد، گفت: همیشه دوست داریم که جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران با فاصله کمتری با جشنواره فیلم فجر برگزار شود چون هم تهیه‌کنندگانی که فیلم‌‌هایشان نامزد و یا برنده انجمن منتقدان می‌شوند، دوست دارند در آنونسی که برای آثارشان می‌سازند این نکته را بیان کنند و هم اعضای انجمن مایل هستند که رای‌هایشان با فاصله اندک از جشنواره فیلم فجر منعکس شود.

وی با اشاره به برخی از نقدها مبنی بر دیر برگزار شدن جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، بیان کرد: جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی در چهار دوره متوالی در دی ماه برگزار شد اما پشت سر هم بودن چند رویداد سینمایی و همچنین مصادف شدن با ماه مبارک رمضان باعث شد تاریخ برگزاری جشن را تغییر دهیم و در نهایت تصمیم گرفتیم مهرماه سال جاری جشن منتقدان را برگزار کنیم.

دبیر نهمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی با تاکید بر اینکه جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی باید در شأن آنها باشد، بیان کرد: امسال چون به ایام ماه محرم نزدیک می‌شویم، تصمیم گرفتیم به احترام ماه محرم نام «جشن منتقدان» را به «شب نویسندگان و منتقدان سینمایی» تغییر دهیم، بنابراین این جشن را ۱۰ آبان ماه برگزار خواهیم کرد.

یک تغییر بزرگ در نهمین دوره جشن انجمن منتقدان

وی با اشاره به تغییرات انجام شده در برگزاری نهمین جشن منتقدان و نویسندگان سینمایی گفت: در جشن امسال تغییرات کوچکی رخ داده است که یکی از آن تغییرات، داوری آثاری است که به جشنواره فیلم فجر راه پیدا نکرده‌اند. در واقع برخی از فیلم‌ها معلوم نشد که چرا از حضور در جشنواره فیلم فجر بازماندند بنابراین تصمیم گرفتیم مجموعه فیلم‌هایی که در جشنواره فیلم فجر حضور داشتند و برخی از فیلم‌هایی که بنا به دلایل مختلف در این رویداد سینمایی دیده نشده‌اند، مورد ارزیابی قرار گیرد. ضمن اینکه اگر قرار باشد ملاک رأی‌گیری انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی، جشنواره فیلم فجر باشد، رأی منتقدان عملاً زیر سایه هیات انتخاب جشنواره فجر قرار گرفته و این ارزیابی غیرمنصفانه است.

دو فیلم بازمانده از فجر در داوری هستند

وی ادامهداد: تصمیم گرفتیم در نهمین دوره از رای‌گیری انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران مجموعه فیلم‌هایی که در جشنواره فیلم فجر حضور نداشتند و همچنین فیلم‌هایی که تا خرداد ماه سال جاری روی پرده رفتند مورد داوری قرار دهیم. از همین رو فیلم «استراحت مطلق» و «نهنگ عنبر» که از حضور در جشنواره فیلم فجر بازمانده بودند، در این دوره از جشن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

کثیریان در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر این نکته که جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی باید به صورت مستقل برگزار شود، گفت: تاکید مهم اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران این است که جشن انجمن به شکل مستقل و فراجناحی برگزار شود، چرا که قصد سیاسی کردن این جشن را نداشته‌ایم.

اسپانسری که می‌خواست احمدی نژاد را به جشن منتقدان بیاورد

وی تاکید کرد: به خاطر دارم در دوره‌های گذشته (دولت دهم) یک اسپانسر مالی پیشنهاد همکاری در برگزاری جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی را داد و قصد داشت پول زیادی برای برگزاری این جشن دهد و ما مشکوک شدیم و بعد از جستجوهای بسیار متوجه شدیم که اسپانسر پیشنهاددهنده قصد داشته رئیس‌جمهور را به جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران بیاورد که از اساس، پیشنهاد این اسپانسر مالی را رد کردیم، چرا که به هیچ عنوان قصد سیاسی کردن جشنواره را نداریم. بنابراین سعی می‌کنیم حتی با بودجه‌های اندک اما مستقل این جشن را برگزار کنیم.

وی درباره رای‌گیری بخش‌های مختلف جشن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران گفت: در حوزه فیلم مستند تمام فیلم‌هایی که در هشتمین دوره «سینما حقیقت» حضور داشتند در بخش‌های مختلف مورد داوری قرار گرفتند اما در بخش سینمای داستانی مانند چهار سال گذشته رای‌گیری‌ها به شکل آکادمیک انجام شد، به این معنا که زمان برگزاری جشنواره فیلم فجر، اعضای انجمن منتقدان هنگام دریافت کارت‌های جشنواره خود یک برگه رأی‌گیری را می‌گیرند که بعد از پایان جشنواره آرای خود را در این برگه منعکس می‌کنند و تحویل می‌دهند که معمولا از میان ۴۰۰ عضو این انجمن، ۱۰۰ رای جمع‌آوری می‌شود که سعی می‌کنیم همه طیف‌های منتقدان در این ۱۰۰ رای وجود داشته باشد. جمع‌بندی آرا کاملاً با اعداد و ارقام سر و کار دارد و به هیچ عنوان دخل و تصرفی در رای‌گیری‌ها نمی‌شود. اساساً یکی از دلایل اعتبار جشن منتقدان و نویسندگان سینمایی این است که سعی می‌کنیم سلامت آرا حفظ شود و به همین علت است که دوستان هنرمند به جایزه جشن منتقدان نگاه ویژه‌ای دارند.

در ادامه جعفر گودرزی عضو شورای مرکزی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران با اشاره به مستقل برگزار شدن این جشن، گفت: یکی از ویژگی‌های جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی، مستقل برگزار شدن آن است و به این نتیجه رسیدیم که بهترین جناح برای این جشن، جناحی نبودن آن است که امیدوارم نهمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی که به احترام ایام محرم به شب منتقدان تغییر نام داده است، به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

کثیریان دبیر نهمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی با اشاره به آرا در بخش دستاوردهای فنی و هنری، گفت: در بخش دستاوردهای فنی و هنری مانند طراحی گریم، طراحی صحنه و طراحی لباس، مجموع آرا زیاد نبود که بتوانیم به شکل مجزا رای‌گیری کنیم؛ بنابراین تصمیم گرفتیم عنوان «دستاوردهای فنی» را در آرای منتقدان و نویسندگان سینمایی لحاظ کنیم. از همین رو آرای این بخش قابل ارزیابی با بخش‌های دیگر است.

وی ادامه داد: در بخش‌های فنی مانند صدا و فیلمبرداری نقطه نظرهای متفاوتی وجود دارد، چرا که این بخش بسیار تخصصی و تکنیکی است و برخی از منتقدان معتقدند که روی این بخش نظر نمی‌دهند چرا که صدا و فیلمبرداری بحث‌هایی کاملاً تخصصی در عرصه سینماست و معتقدند اساساً اطلاعات کافی در این زمینه ندارند اما نکته قابل توجه این است که اعضای صنوف تخصصی سینما دوست دارند که نظر منتقدان در این مورد را بدانند و اتفاقاً از اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان می‌خواهند که درباره امور فنی نظر بدهند. بنابراین مجموع آرا را در عنوان «دستاوردهای هنری و فنی» جمع‌آوری کردیم.

جشن مطبوعات سینمایی مستقل برگزار می‌شود

دبیر نهمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی درباره برگزاری جشن مطبوعات گفت: از سال گذشته تصمیم گرفتیم به دلیل طولانی شدن جشن منتقدان و نویسندگان سینمایی، بخش آرای انجمن منتقدان و همچنین جشن مطبوعات سینمایی را از یکدیگر جدا کنیم. از همین رو مجموعه آرای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی درباره فیلم‌ها جدا از جشن مطبوعات سینمایی برگزار می‌شود. بنابراین در نظر داریم ۱۵ روز بعد از برگزاری شب انجمن منتقدان، جشن مستقل مطبوعات سینمایی را برگزار کنیم.

کثیریان درباره بخش بزرگداشت‌های انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی، گفت: هر ساله از سه عزیز سینماگر و منتقد در این جشن تقدیر می‌کنیم و امسال در نظر داریم از یک فیلمساز، یک تهیه‌کننده و یک منتقد قدیمی تجلیل به عمل آوریم.

وی در پایان این جلسه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه نظر انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران نسبت به انتخاب شدن فیلم «محمد رسول‌الله(ص)» برای آکادمی اسکار چیست؟ گفت: انجمن متشکل از تعدادی افراد حقیقی است که هر کدام از آنها یک نظر دارند و ما به عنوان اعضای شورای انجمن که در رای‌گیری ۴۰۰ عضو انتخاب شده ایم، در مواردی می‌توانیم به عنوان وکیلِ منتقدان نظر دهیم اما در برخی موارد نیازی به نظر دادن ما نیست و نمی‌توانیم وکیل انجمن منتقدان باشیم که در این مورد خاص هم به همین دلیل پاسخگو نیستیم. در جایی که تشخیص دهیم وکیل ۴۰۰ عضو انجمن سینمایی ایران نیستیم، قطعا نظر نمی‌دهیم.