لیست مسئولانی که بایددارایی خودرااعلام کنند/لزوم خوداظهاری مقامات

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از ظهر امروز در نشست خبری ضمن تشریح مصوبات جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: در جلسه امروز چند ماده از قانون رسیدگی به دارایی‌ها و اموال مسئولان را به تصویب رساندیم.

وی با اشاره به جزئیات ماده دو این قانون که در جلسه امروز مجمع تصویب شد، افزود: مقرر شد که مقامات تعیین شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، فهرست دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را که از راه غیر حق بدست نیامده، مطابق آیین‌نامه‌ای که قوه قضاییه تعیین می‌کند، برای رسیدگی اعلام کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در ماده سه این قانون نیز گستره مسئولان تعیین شده که بر اساس آن علاوه بر اصل ۱۴۲ قانون اساسی، بقیه مسئولان کشور برای خوداظهاری، دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را در سامانه‌ای که به وجود خواهد آمد، به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند.

رضایی با تشریح این گستره گفت: این گستره بسیار وسیع است که کلیه نمایندگان مجلس، اعضای خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، معاونان روسای سه قوه، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی، رئیس دیوان عدالت عالی، رئیس دادگستری همه استان‌ها، روسای دفاتر سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشاوران سران سه قوه، دستیاران ارشد سران سه قوه، دبیران هیات دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، فرماندهان و مسئولان نظامی از درجه سرتیپ تمام و بالاتر، استانداران، مدیران عامل و هیات مدیره بانک‌ها و بیمه‌ها، سفرا و کارداران و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، رئیس کل گمرک، رئیس سازمان مالیاتی، نمایندگان دولت در مجامع عمومی و هیات مدیره‌ها، اعضای شورای شهر تمام شهرها و کلانشهرها و نیز معاونین آنها را شامل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه مسئولی وجود ندارد که اموال و دارایی‌ خود و خانواده‌اش را در این سامانه، خوداظهاری نکند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: شرط احراز مسئولیت مقامات از این به بعد، این فرم خوداظهاری است که در ابتدای شروع به کار اعلام می‌کنند.

رضایی همچنین با تشریح موارد و اقلامی که باید در این سامانه ذکر شود، افزود: کلیه اموال غیرمنقول، مطالبات و دیون سرمایه‌گذاری، اوراق بهادار، موجودی حساب‌ها در بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور و هر گونه درآمد و اموال منقول باارزش، از جمله اقلامی است که باید در این سامانه ذکر شود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه شرط احراز مسئولیت این است که هر مسئول لیست دارایی‌های خود را اعلام کند، خاطرنشان کرد: اگر در گزارشاتی روشن شود که لیست، خلاف واقع بوده، در ماده ۱۲ این قانون جرایم این اقدام مشخص شده که طبق قانون نسبت به آن عمل خواهد شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در جلسه بعد، چگونگی شکل‌گیری این سامانه تصویب شده و پس از نهایی شدن این قانون در جلسه آینده به مجلس شورای اسلامی و دولت ابلاغ خواهد شد.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شهادت سردار همدانی در سوریه، گفت: این شهادت را به ملت ایران، رهبر انقلاب، نیروهای مسلح و بخصوص کسانی که در جبهه مقاومت در برابر داعشی‌ها و تکفیری‌ها مبارزه می‌کنند، تبریک و تسلیت می‌گویم.

وی افزود: منطقه‌ای که ما در آن هستیم روز به روز امنیتی‌تر و نظامی‌تر می‌شود، داعش، استان شمالی افغانستان را به تصرف درآورده و به تاجیکستان پیوسته است؛ از این رو ممکن است در این منطقه حوادث جدیدی رخ دهد که حمله آمریکا به بیمارستان قُندوز در همین زمره می‌گنجد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشریح اوضاع منطقه ادامه داد: ناو هواپیمابر آمریکایی بعد از هفت سال از خلیج‌فارس وارد شد و ناوی هم جایگزین آن نشده که به نظر مقصد آن دریای مدیترانه و حوزه سوریه است.

وی افزود: از سوی دیگر چین، آمریکا را تهدید کرده که ناوهای خود را وارد دریای چین نکند و خودش برای اولین بار ناوهایش را وارد سوریه کرده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: با‌ وجود این اتفاقات، به نظر می‌رسد اطراف کشور ما نسبت به سال‌های گذشته نظامی‌تر و امنیتی‌تر شده و کانون درگیری‌ها، سوریه است.

رضایی با اشاره به اینکه چالش بین ناتو و روسیه افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: ناتو در حال گسترش نفوذ خود به جنوب روسیه است و در این فضا روسیه را تهدید کرده است. از سوی دیگر چین هم آمریکا را تهدید کرده و در نهایت شرایط نظامی – امنیتی جدیدی در دنیا شکل گرفته که کانون آن، منطقه خاورمیانه است.

وی با بیان اینکه باید هوشیاری خود را بیشتر از گذشته حفظ کنیم، گفت: ایران به عنوان جزیره ثبات می‌تواند امنیت را در منطقه حفظ کند زیرا تجارب قبلی ما در منطقه نشان می‌دهد که آمریکا چنین توانایی را در منطقه ندارد اما ایران روز به روز به ارزش خود در منطقه می‌افزاید.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: طی قرن‌های گذشته هر جنگی که در دنیا رخ داده، بعد از چند سال به آرامش رسیده است، اما در منطقه خاورمیانه ناامنی و جنگ سابقه ۷۰ ساله دارد که آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی، عوامل اصلی این ناامنی هستند.

رضایی تصریح کرد: این مساله نشان می‌دهد سیاستی طراحی شده که خاورمیانه روی آرامش را به خود نبیند، اما در چنین شرایطی‌ در جمهوری اسلامی ایران باید اقتدار ملت را حفظ کرده و به عنوان کانون امنیت‌ساز و برقرارکننده صلح عمل کنیم.

وی یادآور شد: حمایت دولت و مردم از نیروهای مسلح و هوشیاری آنها، شرط عبور از این مقطع تاریخی است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش‌ دیگری از سخنان خود با اشاره به ائتلاف چهارگانه پیرامون ایران، روسیه، سوریه و عراق، یادآور شد: این ائتلاف برای مبارزه با داعش است و جلسات متعددی بین چهار کشور ایران، روسیه، سوریه و عراق تشکیل شده ولی دائمی نشده است؛ بنابراین باید نام آن را یک همکاری مشترک خواند.