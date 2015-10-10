۷۰درصد جرائم کشور محدود به ۵۰ عنوان جرم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر الفت عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری استان سمنان اظهار کرد: جرائمی نظیر اهانت، ضرب و جرح، خیانت در امانت، موادمخدر، جرائم مالی و چک از جمله ۱۰ جرمی هستند که در کشور ما دارای بیشترین فراوانی هستند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی قوه قضاییه برای کاهش جرائم در کشور، افزود: بر اساس این برنامه ۱۰ جرم اول کشور، ۱۰ جرم با فراوانی بیشتر هر کدام از استان‌ها‌ و شهرستان‌ها شناسایی و متناسب با آن برنامه‌ریزی شده است.

قتل در بین ۱۰ جرم اول کشور نیست

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین افزود: متناسب با نوع و کیفیت ۱۰ جرم اول هر استان و شهرستان، اقدامات پیشگیرانه، امنیتی، فرهنگی و ... برنامه‌ریزی می‌شود.

الفت، با اشاره به بلندبالا بودن لیست جرائم در ایران، خاطرنشان کرد: برخی از این جرائم در طول سال کمتر از تعداد انگشتان یک دست صورت می‌گیرد و یا حتی برخی از آنها یک‌بار نیز رخ نمی‌دهند اما فراوانی برخی جرائم در برخی استان‌ها ممکن است بیشتر و در استانی دیگر کمتر باشد.

وی با بیان اینکه قتل در بین ۱۰ جرم اول کشور نیست، ادامه داد: خوشبختانه قتل در کشورمان گستردگی و فراوانی زیادی ندارد.

کاهش سرقت‌ها در استان سمنان

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، با اشاره به کاهش سرقت‌ها در استان سمنان از عزم دستگاه قضا برای بالا بردن هزینه ارتکاب جرم خبر داد و گفت: برای کاهش جرم سرقت بیش از هرچیز به فعالیت‌های فرهنگی نیاز داریم.

الفت با تاکید بر اینکه باید قبح تصرف در مال دیگران شکسته نشده و تصرف در مال دیگری امری بسیار مزموم معرفی شود، گفت: همچنین باید با فعالیت فرهنگی نشان دهیم که سارقان با این تصرف در مال غیر، دچار عقوبت اخروی زیادی می‌شوند.

وی ادامه داد: علاوه بر این باید پیشگیری وضعی نیز صورت گیرد و به عبارتی به مردم آموزش دهیم که چطور و چگونه از اموال خود مراقبت کنند.

اجرای ضرورت آبرنامه‌های آموزشی پیشگیرانه از مهدهای کودک

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، از ضرورت برنامه‌ریزی برای گروه‌های سنی پایین‌تر و بویژه یک تا هفت ساله‌ها سخن گفت و افزود: باید برای این گروه سنی یک برنامه جدی و کارآمد داشته باشیم و با همکاری آموزش و پرورش و دیگر دستگاه‌های مسئول، چه در مهدهای کودک و چه در مدارس و دانشگاه‌ها برنامه‌های آموزشی پیشگیرانه داشته باشیم.

الفت، از انجام یک کار کاشناسی در این خصوص خبر داد و تصریح کرد: در همین راستا یک پروتکل ملی تهیه شده که ظرف یک هفته آینده تفاهمنامه آن بین دستگاه قضایی و دستگاه‌های مختلف منعقد و عملیاتی می‌شود.

وی از کاهش طلاق توافقی در استان سمنان خبر داد و افزود: در دیدار مسئولان قوه با مقام معظم رهبری، معظم‌له تاکید ویژه کردند که همه مسئولان برای کاهش طلاق توافقی برنامه‌ریزی جدی داشته باشند و خوشبختانه استان سمنان در این خصوص پیش‌قدم شده و اقدامات خوبی انجام داده که نتیجه آن کاهش طلاق توافقی در این استان بوده است که جای خوشحالی و تقدیر دارد.

تشکیل ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی در دستگاه قضا

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه استان سمنان فراتر از پیشگیری در این خصوص باید به اقدامات پیش‌بینانه بپردازد، تصریح کرد: از آنجا که این استان وضعیت بسیار مطلوبی در پیشگیری دارد باید یک قدم فراتر از پیشگیری به اقدامات و برنامه‌ها و تدابیر پیش‌بینانه بپردازد، ضمن اینکه در صددیم سمنان به عنوان یک پایلوت در تدابیر پیشگیرانه و پیش‌بینانه مطرح شود.

الفت، از تشکیل ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی در دستگاه قضا خبر داد و گفت: با توجه به فعال‌سازی این ستاد در سطح ملی بزودی ستادهای استانی پیشگیری از جرائم انتخاباتی نیز در استان‌ها کلید می‌خورد.

وی، با اشاره به تشکیل نخستین جلسه این ستاد در دستگاه قضا، افزود: مصوبات اولین نشست این ستاد تا پایان هفته‌جاری به منظور مقدمه‌چینی برای تشکیل ستادهای استانی به مراکز استان‌ها ارسال می‌شود.

حضور پررنگ تر دستگاه قضاییه در جلوگیری از جرائم انتخاباتی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، با اشاره به اینکه اقدامات این ستاد در تخلف و تناقض با عملکرد و فعالیت‌های ستاد انتخابات کشور نیست، یادآوری کرد: ستاد پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی یک ستاد هماهنگ کننده است.

الفت تصریح کرد: ضمن اینکه تجربه چند انتخابات اخیر نشان داد که حضور دستگاه قضا در کنار عوامل برگزاری انتخابات به افزایش امنیت انتخابات کمک زیادی می‌کند.

وی، اضافه کرد: دو انتخابات گذشته که دستگاه قضایی در آن حضور ملموس‌تری داشت، کم‌هزینه‌ترین انتخابات در کشور بوده است و همین نشان می دهد حضور پررنگ تر دستگاه قضاییه به امنیت بیشتر انتخابات و افزایش مشارکت مردم در این رویداد مهم سیاسی کمک می کند.