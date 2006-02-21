تشكيل دولت عراق يك مسئله داخلي است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ابراهيم الجعفري امروز در كنفرانس مطبوعاتي مشترك با جك استراو وزير امور خارجه انگليس در بغداد درباره اظهارات مداخله جويانه زلماي خليل زاد سفير آمريكا در بغداد كه از رهبران عراقي خواسته بود دولت وحدت ملي را تشكيل دهند، گفت : من دقيقا نمي دانم كه آيا سفير آمريكا اين جملات را بيان كرده است يا اين سخنان را به وي نسبت داده اند.



وي با رد اين اظهارات افزود: اما من اين اظهارات را بررسي مي كنم، و به اعتقاد من انتخاب وزارتخانه ها و تعيين روند فعاليت سياسي و طرح سياسي دولت صرفا يك مسئله عراقي است( به ديگران ربطي ندارد).



سفير آمريكا روز گذشته در اظهاراتي مداخله جويانه مخالفت كشورش را با واگذاري پستهاي وزارت كشور و دفاع به شيعيان اعلام كرده بود و آن را طائفه گري توصيف كرد و هشدار داد در اين صورت، نظاميان آمريكايي از چنين دولتي حمايت نخواهند كرد.



جعفري افزود: ما از هر نقطه نظرات و ملاحظاتي از سوي هر يك از طرفها به دليل اينكه به خودمان اعتماد داريم و روند سياسي ما نيز روند مستقلي است، استقبال مي كنيم.



جعفري تصريح كرد:" به اعتقاد ما اين يك مسئله كاملا عراقي است كه طرفهاي سياسي عراق درباره آن تصميم گيري مي كنند، ائتلاف عراق يكپارچه، ائتلاف كردستان و ديگر نيروهاي كه پارلمان را تشكيل مي دهند، اين مسئله را بررسي مي كنند تا به بهترين راهكار دست پيدا كنند.



وي ابراز عقيده كرد كه طبيعي است كه ما از تجارب گذشته استفاده خواهيم كرد، اگر اشتباهاتي صورت گرفته باشد.



نخست وزير عراق گفت : اشتباهاتي در شيوه تشكيل دولت روي داد كه از آن در تجارب بعدي استفاده خواهيم كرد كه همه آنها را در تصميم گيري صرفا عراقي مدنظر قرار خواهيم داد و هرچند از هر ملاحظاتي استقبال مي كنيم، اما تصميم گيري عراقي كاملا مستقل خواهد بود.



جعفري اين سئوال را مطرح كرد كه عراق گرايشها و وابستگي هايي را دارد و مسلمانان، مسيحيان و يزيدي ها و صابئين هم وجود دارند، آيا به مردم بگوييم، گرايشهاي خود را كنار بگذاريد؟ آيا دمكراسي اين است؟



وي تاكيد كرد: ما مخالف اين هستيم كه وابستگي به يك طائفه، بر ارگانها و وزارتخانه هاي عراق سايه افكند.



نخست وزير عراق در عين حال تصريح كرد كه هيچ كشوري در جهان وجود ندارد كه تنها يك گرايش در آن وجود داشته باشد و نبايد به عراق بدون گرايشها فكر كنيم.