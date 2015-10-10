دیدار وزیر اقتصاد ایران با وزرای دارایی ایتالیا و چین

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا و "پیئر کارلو پادوئن" وزیر اقتصاد و دارایی ایتالیا در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، درباره امضای موافقتنامه همکاری دوجانبه بین دو کشور و انجام همکاری های بیمه ای، تامین مالی و سرمایه گذاری پروژه های کشورمان به بحث و گفتگو پرداختند.

همچنین وزیر امور اقتصادی ودارایی کشورمان در حاشیه این اجلاس با وزیر دارایی چین دیدار و توسعه همکاری اقتصادی تهران و پکن مورد تاکید قرار گرفت. علی طیب نیا و "لو جی وی" در خصوص برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور و توسعه همکاری های اقتصادی به گفتگو پرداختند.

وزیر اقتصاد کشورمان به منظور شرکت در اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از ۱۶ مهرماه جاری در لیما پایتخت پرو حضور دارد.

اجلاس سالانه ۲۰۱۵ بانک جهانی و صندوق بین المللی پول صبح جمعه ۱۷ مهرماه با سخنرانی رییس جلسه، روسای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول آغاز بکار کرده است.