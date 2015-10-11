خشایار اعتمادی درباره فعالیت های این روزهای خود در عرصه موسیقی به خبرنگار مهر توضیح داد: به تازگی کار تولید و ضبط قطعه «ایران زمین» را آغاز کرده ام که می خواهم آن را به اعضای هیات دولت به ویژه آقای ظریف تقدیم کنم.

وی ادامه داد: در این قطعه مریم دلشاد ترانه‌سرا، بنده آهنگساز و ایمان حجت تنظیم‌کننده به عنوان عوامل اجرایی حضور داریم. من در تمامی مراحل تولید قطعه از ترانه سرایی گرفته تا تنظیم حضور داشتم که امیدوارم دوستان گروه اجرایی از این مشارکت راضی بوده باشند، زیرا تمام تلاش ما این است که بتوانیم اثر قابل توجهی را ارائه دهیم.

این خواننده موسیقی پاپ بیان کرد: این قطعه موسیقایی را از طرف گروه اجرایی به هیات دولت و تیم مذاکره‌کننده هسته ای به ویژه آقای ظریف به جهت تلاش های این چند ماه اخیر تقدیم کرده‌ام و تمام سعی خود را انجام دادم تا با به کارگیری عناصر اسطوره‌ای اثر قابل توجهی به مخاطبان ارائه شود.

اعتمادی همچنین خبر داد: غیر از این اثر بنا داریم نماهنگی را تولید کنیم که هم اکنون در مرحله تدوین قرار گرفته و طی هفته های آینده در قالب یک مراسم ویژه در فضای مجازی منتشر می‌شود.