به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که قرار است عصر سهشنبه هفته جاری و در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ژاپن برود، ش از ساعت 16:30 دقیقه امروز در کمپ تیمهای ملی دور جدید تمرینات آمادهسازی خود را آغاز میکنند.
شاگردان کارلوس کیروش پس از بازگشت از کشور عمان، شب گذشته به تهران بازگشت و ملیپوشان صبح امروز در محل اقامات خود به استراحت پرداختند.
تیم ملی فوتبال ایران که در هفته پنجم و پایانی از دور برگشت رقابتهای مقدماتی جام جهانی 2018 - روسیه جام ملتهای 2019 - امارات در زمین عمان به تساوی یک بر یک رضایت داد، عصر سهشنبه هفته جاری در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه آزادی میزبان ژاپن است.
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