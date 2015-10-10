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۱۸ مهر ۱۳۹۴، ۱۵:۰۱

برای دیدار تدارکاتی با ژاپن؛

تمرین تیم ملی فوتبال ایران از امروز آغاز می‌شود

تمرین تیم ملی فوتبال ایران از امروز آغاز می‌شود

برنامه آماده‌سازی تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار تدارکاتی با ژاپن از عصر امروز شنبه آغاز می‌شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که قرار است عصر سه‌شنبه هفته جاری و در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ژاپن برود، ش از ساعت 16:30 دقیقه امروز در کمپ تیم‌های ملی دور جدید تمرینات آماده‌سازی خود را آغاز می‌کنند.

شاگردان کارلوس کی‌روش پس از بازگشت از کشور عمان، شب گذشته به تهران بازگشت و ملی‌پوشان صبح امروز در محل اقامات خود به استراحت پرداختند.

تیم ملی فوتبال ایران که در هفته پنجم و پایانی از دور برگشت رقابتهای مقدماتی جام جهانی 2018 - روسیه  جام ملت‌های 2019 - امارات در زمین عمان به تساوی یک بر یک رضایت داد، عصر سه‌شنبه هفته جاری در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه آزادی میزبان ژاپن است.

کد مطلب 2937170

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