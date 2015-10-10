به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که قرار است عصر سه‌شنبه هفته جاری و در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ژاپن برود، ش از ساعت 16:30 دقیقه امروز در کمپ تیم‌های ملی دور جدید تمرینات آماده‌سازی خود را آغاز می‌کنند.

شاگردان کارلوس کی‌روش پس از بازگشت از کشور عمان، شب گذشته به تهران بازگشت و ملی‌پوشان صبح امروز در محل اقامات خود به استراحت پرداختند.

تیم ملی فوتبال ایران که در هفته پنجم و پایانی از دور برگشت رقابتهای مقدماتی جام جهانی 2018 - روسیه جام ملت‌های 2019 - امارات در زمین عمان به تساوی یک بر یک رضایت داد، عصر سه‌شنبه هفته جاری در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه آزادی میزبان ژاپن است.