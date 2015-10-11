اختصاص اعتبار ویژه آبرسانی روستایی/اعتبارخریدتضمینی آب تامین نشد

رحیم میدانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه مشکلات در بخش آب زیاد است، به مسائل روستاها و شهرها اشاره کرد و گفت: هم اکنون به ۶۵۰۰ روستا با تانکر آبرسانی می شود و ما مسائل موجود در این بخش را قبول داریم.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه در جمع آوری فاضلاب‌های شهری تاکنون ۴۱ درصد پیشرفت ایجاد شده است، اظهارداشت: در بخش آب بدون درآمد در شبکه های توزیع شهری و روستایی نیاز به سرمایه گذاری های جدید است.

میدانی ادامه داد: ما به لحاظ درآمد در وضعیتی نیستیم که بتوانیم از عهده چنین سرمایه گذاری هایی برآییم، همچنین درآمد چندانی از تعرفه‌های آب به دست نمی آید که بتوان از آن استفاده کرد، ضمن اینکه اعتبارات عمرانی هم در حدی نیست که بتواند پاسخگوی نیاز بخش آب کشور باشد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو افزود: ما خدماتی را که مورد نیاز شهروندان و روستانشینان باشد، نتوانستیم در حد انتظار برآورده کنیم. ما باید ببینیم ریشه مشکلات در کجا است، چون تا زمانی که نتوانیم این توانمندی را ایجاد کنیم که سرمایه گذاری ها انجام شود، مشلات سر جای خود خواهد ماند.

وی خاطرنشان کرد: طرح‌های آب و فاضلاب نیازمند سرمایه گذاری است و بخش خصوصی نیز آمادگی سرمایه گذاری در این حوزه را دارد ولی ما باید بتوانیم خرید تضمینی انجام دهیم، چون با قیمت فعلی آب، سرمایه گذار نمی تواند کار کند.

معاون وزیر نیرو افزود: در دوران پساتحریم ده‌ها سرمایه گذار خارجی آماده کار در این بخش هستند. اولین سئوال این است که اگر سرمایه گذاری شود، چگونه و از کجا باز خواهد گشت؟ آیا می توان برگشت سرمایه را از محل فروش و محصول تضمین کرد؟

به گفته میدانی، چون تضمین برگشت سرمایه وجود ندارد باید خرید تضمینی انجام شود و وزارت نیرو برود از جیب دولت پول بیاورد و به سرمایه گذار بدهد. امسال ۴۰۰ میلیاردتومان اعتبار خرید آب از سرمایه گذاران بخش خصوصی را داریم ولی تاکنون پولی از خزانه دریافت نشده است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو تاکید کرد: بخش خصوصی در این شرایط بی اعتماد می شود و من اعتقاد دارم باید ببینیم مشکل صنعت آب و فاضلاب کشور در کجا است. ضعف و کاستی ها وجود دارد و ما صادقانه مشکلات را به جامعه می گوییم.

وی تصریح کرد: در قانون بودجه سال جاری ۵۰۰ میلیون دلار اعتبار برای رفع مشکلات آبرسانی به روستاها پیش بینی شده است، بنابراین باید این پول در اختیار وزارت نیرو قرار داده شود تا ما بتوانیم مشکل آب روستاها را حل کنیم.

معاون وزیر نیرو گفت: متاسفانه حالا که در نیمه دوم سال قرار گرفته ایم، حتی یک ریال از این اعتبار هم تامین نشده است و ما این مشکلات را داریم. صنعت آب باید خودگران شود و باید به بخش آب کشور کمک شود.

‌میدانی اظهارداشت: ما با قُلک خالی و درآمد پایین نمی توانیم خدمات مطلوب به مردم ارائه کنیم. در طرح تعادل بخشی آبهای زیرزمینی، باید کنتورهای هوشمند تهیه و در چاه ها نصب شود. باید در تامین منابع مالی به بخش آب کشور کمک شود تا بتوان امیدوار بود مشکلات حل خواهد شد.