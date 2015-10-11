طرح فعلی مجلس برای برجام در شورای نگهبان رد می شود

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به معایب طرح مجلس درخصوص برجام گفت: ممکن است طرح مجلس درباره برجام نقاط مثبتی داشته باشد اما نمی توان نقاط منفی و معایب آن را نادیده گرفت.

وی با اشاره به اینکه جلسات متعدد ۴ ساعته با بیش از ۲۰ حقوقدان در حوزه حقوق بین الملل و حقوق عمومی برگزار کردیم افزود: برجام دارای ابهامات بسیاری است که نمی توان این ابهامات را به راحتی و با دادن یک طرح از جانب مجلس برطرف کرد.

نماینده مردم نجف آباد ادامه داد: بسیاری از خطوط قرمز نظام در برجام نادیده گرفته شده است و طرح مجلس هم بدون توجه به این خطوط قرمز تهیه و ارائه شده است و نباید اجازه داد که به تصویب برسد زیرا در غیر اینصورت هزینه و خسارت های سنگینی در آینده به کشور تحمیل خواهد شد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: براساس برجام تحریم ها در کشور برداشته نخواهد شد، بیش از ۷۰ درصد از تحرم ها تعلیق و بعد از ۱۰ تا ۲۵ سال لغو خواهند شد در صورتی که جمهوری اسلامی ایران به موجب این توافق موظف شده که به یکباره فعالیت های هسته ای خود را متوقف کند.

ابوترابی با بیان اینکه طرح مجلس بدون توجه به ابهامات برجام تهیه شده است خاطرنشان کرد: اگر طرح مجلس اصلاح نشود صددرصد از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد.